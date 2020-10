Největší kostely na světě. Překvapení z Afriky a andaluský skvost místo mešity

Bylo by chybou si myslet, že monumentální křesťanské sakrální stavby najdeme jenom v Evropě. Práce misionářů měla mnohokrát úspěch i mimo území starého kontinentu, byť nejstarší památky této architektury se nachází právě zde. Pojďme si tedy projít, jaké jsou vůbec ty největší?

Bazilika Panny Marie královny míru

První ukázka se paradoxně nachází v Africe. Konkrétně v hlavním městě Pobřeží slonoviny v Yamoussoukru. Stavba této baziliky začala až v roce 1985 a dodnes si drží primát v tom, že je vůbec největším kostelem na světě. Tehdejší prezident Félix Houphouët-Boigny nařídil její stavbu, která trvala pouhé čtyři roky. Není náhodou, že se vzhledem podobá chrámu sv. Petra v Římě. Největší křesťanský chrám na světě tak překvapivě najdeme v Africe. Celá stavba stála neuvěřitelných 6,5 miliardy korun, což pro chudý africký stát znamenalo velkou čáru přes rozpočet.

Bazilika svatého Petra v Římě

Když už byla řeč o sv. Petrovi, nelze této monumentální stavbě a jedné z nejdůležitějších křesťanských památek na světě nevěnovat několik řádků. Stavba leží na neuvěřitelných 15 tisících metrech čtverečních, do čehož je zahrnut pouze interiér. Stavěla se více jak sto let a s pracemi se začalo v roce 1506.

Kapacita prostoru činí 60 tisíc návštěvníků, ovšem v tomto čísle je zahrnut i rozsáhlý prostor před bazilikou. Do samotné stavby se vměstná až 20 tisíc lidí. Místo, kde najdeme hrob sv. Petra a na realizaci renesanční stavby s barokními prvky se podílelo nespočet významných umělců, jako byl Michelangelo Buonarroti či Raffael Santi, je dlouhé přes 200 metrů a do výšky sahá až k hodnotě 137 metrů.

Národní svatyně Panny Marie v Aparecidě

Co do významnosti a monumentality se na druhém místě v křesťanském světě umístila sakrální stavba, kterou najdeme v brazilském městě Aparecida. Každý rok ji navštíví více jak milion věřících a interiér pojme až 70 tisíc návštěvníků.

Vysvěcená byla až v roce 1980 a oficiálního aktu se účastnil i papež Jan Pavel II. Na svátek Panny Marie z Aparecidy se zde každoročně sejde až sto tisíc věřících. Věž svatyně sahá až do výšky 108 metrů a celá stavba je dlouhá 188 metrů. Celá románská bazilika leží na 12 tisících metrech čtverečních. Jedná se tak o jednu z nejmonumentálnějších staveb podobného typu na světě.

Katedrála Panny Marie v Seville

Kdo se někdy vydá do španělské Sevilly, neměl by minout andaluský skvost,který byl svého času největší křesťanskou stavbou, která překonala dokonce Hagii Sofii. Stavba byla zahájena v roce 1507 a dokončena byla až o 21 let později. Gotická stavba byla postavena na místě tehdejší mešity zcela záměrně jako symbol vítězství nad muslimy, kteří Pyrenejský poloostrov z velké části dobyli na začátku osmého století.

Nádherná stavba je 132 metrů dlouhá a věž Giralda, která byla původně minaretem mešity, je vysoká 104,5 metrů. Pochován je zde slavný mořeplavec a objevitel Ameriky Kryštof Kolumbus. Katedrála má patnáct vstupů a osmdesát kaplí. Na prostoru o rozloze 11 tisíc metrů čtverečních se tak rozkládá opravdu monumentální a bohatě zdobený skvost, který je potřeba alespoň jednou za život vidět.

