Nejvytíženější pražské ulice. Tam, kde vládnou automobily, je složité žít

Praha má velmi dobrou dostupnost hromadné dopravy. Kam nedojede tramvaj, můžete nasednout na autobus. Nikdy z hlavního města nebude Kodaň či Amsterdam, kde vládne cyklistika. Kopcovitá struktura města k tomu není nejvhodnější. Další důvod, proč si však lidé nevezmou kolo na cestu do práce, je také ohrožení ze strany řidičů automobilů. Ve městě totiž existuje hned několik živých ulic, kde i chodec má problém a strach o svoji bezpečnost. O jakých místech je řeč?

Magistrála

Dědictví socialismu absolutně zdevastovalo okolí Václavského náměstí a při pohledu na staré fotografie náměstí I. P. Pavlova je člověku skoro až do pláče. Několik automobilových pruhů v obou směrech je každý den vytíženo tisíci řidiči, a tak jsou místní ulice pod nánosem hluku, špíny a nelehkého pohybu pro chodce.

Město od Nuselského mostu po Hlavní nádraží připomíná dálnici a řešení je v nedohlednu. V minulosti si Praha nechala vypracovat studii od respektovaného světového urbanisty a architekta Jana Gehla, který podobným způsobem polidštil hlavní město Dánska - Kodaň.

Nedávno byl po několika letech rozšířen chodníček smrti z Vinohrad na Hlavní nádraží, ale nadále se do centra Prahy z Královských Vinohrad dostanete nevzhledným podchodem pro chodce. Jak bude vypadat budoucnost magistrály v samém centru města?

Smetanovo nábřeží a Palachovo náměstí

Kdo někdy čekal na tramvajové zastávce Staroměstská, jistě si všiml, že provoz automobilů zde probíhá v časté frekvenci. Úzký ostrůvek, který by vás měl ochránit, rozhodně v době špičky nepůsobí bezpečně. Zelená na přechodu je jako čekání na Godota a také není překvapení, že netrpěliví studenti, turisti a rezidenti občas překročí hranici zákona.

Jedno z nejkrásnějších míst v Praze nabízí hned několik významných institucí, jejichž charakter prostě láká pozornost. Uměleckoprůmyslové muzeum, Rudolfinum, Filozofická fakulta, Vysoká škola uměleckoprůmyslová jsou však zastíněné nevhodnou dopravní situací. Palachovo náměstí by si zasloužilo radikální proměnu ve smyslu urbanistického řešení.

S tím pevně souvisí i situace na Smetanově náměstí. Doprava podél řeky je také výrazně předimenzovaná a Praha se tak okrádá o potenciální promenádu s nádherným výhledem na Petřín a Pražský hrad. Místo toho se davy lidí tlačí na chodníku, odkud na ně útočí turistické atrakce, jež dosahují svého vrcholu v pasáži u Šalamouna.

Žitná a Ječná

Karlovo náměstí je jedním z nejbolavějších míst v Praze. Byť je dnes známý projekt na jeho úpravu, jedná se o několikaletý příběh s koncem v nedohlednu. Ze zmíněné magistrály k řece dennodenně pluje tisíce automobilů a stejně tomu je naopak.

Největší vliv na místní atmosféru, kde dominuje doprava, má právě Ječná ulice, která v podstatě celé náměstí nekompromisně rozděluje na dvě půlky. Jeden přechod plynulost a volnost pohybu v podstatě znemožňuje. Resslova ulice však bude vždy přirozeným průsečíkem automobilové dopravy, a tak se Karlovu náměstí lze vyhnout jenom stěží.

Zásadní je však určitá místa umět upravit natolik, že dopad dopravy bude pro život a existenci místa minimální. Úplná eliminace v 21. století je skoro nemyslitelná.

Karmelitská

Automobily na Malé Straně, to je kapitola sama pro sebe. Současné vedení magistrátu velmi nahlas uvažuje o zavedení mýtného a pro zachování a zlidštění té nejcennější čtvrti v Praze by to bylo jedině dobře. Omezení dopravy by v úzkých malostranských uličkách ocenila hlavně ulice Karmelitská. Zde se davy turistů potkávají s několika tramvajemi a automobily v zacpaném místě pouští do ovzduší kouř z výfuků. Ani samotní řidiči přece nemohou prožívat nic příjemného.

Je samozřejmé, že zásobování a rezidenti musí dorazit na místo určení, ale velký počet taxikářů či lidí, kteří jedou do práce a nenechají si zaparkované auto v nějaké z přilehlých čtvrtí, zhušťovat už tak minimalistický prostor rozhodně nemusejí. Experti, kteří si svoje cesty zkracují třeba Nerudovou ulicí, si už vlastně nezaslouží ani řádku.