Nekonečné čekání na nové projekty Prahy. Vítězné náměstí pro budoucí generace a moderní čtvrti v nedohlednu

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy se za posledních několik stal důležitým orgánem, jenž se snaží plnit funkce, které jsou v západních zahraničních městech zcela nezbytnou součástí vývoje moderních metropolí.

Jedním z nejviditelnějších projektů však stále zůstává vřelý a z pohledu designu a architektury kvalitní prostor CAMP. Centrum architektury města Prahy je místem, kde probíhají výstavy, přednášky a koupit si zde můžete i jinak těžko dostupnou literaturu o architektuře.

Mariánské náměstí

Jeden z pilotních projektů, který nese podpis hlubšího uvažování o rozvoji veřejného prostoru Prahy by mělo být Mariánské náměstí. Není náhodou, že jedno z prvních gest o efektivnějším uvažování městského pohybu a využití prostoru leží přímo před Magistrátem hl. m. Prahy. Odsouhlasený projekt studia Xtopix zahrnuje nejen prostor před vchodem do budovy, ale úpravu ulic v okolí až k náměstí Franze Kafky.

Náměstí, které spíše sloužilo automobilové dopravě a parkování se má definitivně změnit na místo k odpočinku a ke kulturnímu vyžití by mělo být hotové v roce 2022. O tom, že se v tomto případě nejedná o vzdušný zámek svědčí i fakt, že aktuálně je na místě vidět jeho první radikální proměna. Omezení dopravy automobilům a mobiliář pražských židlí pro veřejnost.

Náměstí tak propojí několik významných institucí, aˇž už je to Magistrát Prahy, Národní knihovnu, či vstup do Klementina a do uliček Starého města. Rozvoj a otevírání veřejně přístupných budov lze jen očekávat. Aktuálně se rekonstruuje i Clam Gallasův palác.

Výstaviště Praha

Ještě před několika lety Výstaviště patřilo pouze barevným kolotočům, hlučné hudbě, zanedbaným zákoutím, rozpadlým cestám a hlavně pochybnému rodu Kočků. Od roku 2015 však areál spravuje společnost Výstaviště Praha, a.s., kde je hlavním akcionářem hlavní město Praha.

Kdysi jedno z nejreprezentativnějších míst v Praze se postupem času stalo ostudou vzhledem ke své slavné minulosti. Rozpadlé pavilony, bývalé restaurace a necitlivé architektonické zásahy z osmdesátých a devadesátých let. V tomto kontextu se dnes snaží Praha situace zvrátit k lepšímu. Areál dostává novou tvář, vzniká několik prvků ke sportovnímu a kulturnímu využití.

Výstaviště se opravdu mění den co den a jedná se o nejrychlejší viditelný projekt ve veřejném prostoru. V budoucnu zdejší lokalitu čeká další rozvoj, který bude přirozeně navazovat na Stromovku, která je dnes jedním z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších míst ve městě.

Zároveň se zde dokončuje rekonstrukce restaurace Šlechtovka, která dlouhá léta jenom chátrala. Oblast Prahy 7 tedy postupně odkrajuje svoje nepříjemné a nefunkční součástky. V areálů kolem Průmyslového paláce je však ještě hodně práce. Ostatně jako v souvislosti s rekonstrukcí Lapidária Národního muzea, které div lidem nepadá na hlavu.

Projekty v nedohlednu

Na stránkách IPR se dozvíte mnoho atraktivních aktualit a plánů hlavního města. Člověk neznalý místních poměrů a komplikované byrokracie by byl schopen naivně předpokládat, že se Praha za několik let stane moderní, a progresivním městem, které bude inspirovat nejen historickým významem, ale také přístupem k novému řešení.

Projekty jako revitalizace Vítězného náměstí, či urbanistické řešení korza Hradební, jsou však podle slov politiků akce s dobou trvání přes deset let. Neefektivní proces byrokratického práce, získávání potřebných stavebních povolení máme jedno z nejpomalejších na světě. V tomto ohledu jsme na úrovni afrických států. O to větší nadšení vzniká, když se něco podaří dokončit. Uvidíme, jestli se dobře načatá cesta vyšlape k rychlejšímu procesu práce. Praha to bezesporu potřebuje jako sůl…

