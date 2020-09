Nekonečné televizní programy. Seriály, které snad nikdy neopustily odpolední vysílání

Význam televize se v karanténě a během pandemie koronaviru dostal na novou úroveň. Nucená izolace vás donutí hrát karty, hry na počítači, otevřít zaprášenou knížku, sledovat seriály na internetových platformách nebo si prostě pustit dlouholetého člena vašich obývacích pokojů. V tu chvíli jste si jistě všimli, že večerní program je poněkud odlišný od toho odpoledního. Už léta se zde totiž točí stejný repertoár. O čem konkrétně je řeč?

To je vražda, napsala

Když zazní úvodní znělka tohoto pořadu, několika důchodcům naskočí husí kůže na ruce. Spisovatelka, která se věnuje psaním detektivních příběhů, se vždy shodou náhod dostane do situace, kdy se kolem ní odehraje vražda, kterou musí vyřešit. Slavnou Jessicu Fletcherovou mohli diváci sledovat na televizních obrazovkách v premiérových dílech dlouhých dvanáct let.

V České republice se tento úspěšný televizní pořad taky velmi dobře uchytil. Ostatně od zrodu komerčních televizí na našem území ji pravidelně potkáváme v odpoledních nebo dopoledních hodinách léta letoucí. Proto je tento seriál, který skončil v roce 1996, tak silně zapuštěn v DNA českého diváka a dlouho ještě bude.

Profesionálové

Bodie, Doyle, Cowley. Trojice mužů z anglické CI5 se hřeje na vlnách českých televizí už poctivou porci času. Ústřední dvojice detektivů ve stylovém oblečení osmdesátých let, s nebezpečně zastřiženými kotletami a kvalitně zaoblenými zvonáči běhá po Anglii a neohroženě bojuje se zločinem.

Honičky v retro automobilech bez jediného škrábnutí, poněkud podezřele držená zbraň v ruce a hlavně charisma obou hlavních představitelů, které otcovsky hlídá jejich šéf, se prostě nikdy neokouká a seriál Profesionálové tak můžete vidět i dnes na ČT1 ve 13:30, ostatně jako každý den v týdnu.

Walker, Texas Ranger

Neohrožený Chuck Norris. Muž, který pohledem zlomí páteř, fouknutím převrátí teroristickou buňku vzhůru nohama a jak jeden vtip vypráví, je to jediný člověk, který v tenise porazil betonovou zeď. Legendární vtipy o tomto neohroženém muži, kterého v historii filmové a televizní zábavy porazil pouze Bruce Lee, se v českém televizním rybníčku natrvalo usadil s kloboukem a výraznou stříbrnou plackou na koženém pásku.

Seriál Walker, Texas Ranger je prostě klasikou a kdybyste kolem poledne přepínali programy a nemohli Chucka najít, asi by vám to přišlo velmi divné. Kluci ze školky by ztratili svůj vzor. Americký patriot ovládající všechna bojová umění je prostě jednička a prostor v televizi má předplacený na nekonečně let. O ochránce zákona totiž nechce nikdo přijít.

Jake a Tlusťoch

Ano. I tato dvojka stále přežívá všechny pandemie koronavirů a mnohem novější konkurenci televizních pořadů. Oblíbený státní návladní je nesnesitelný bručoun a skvěle ho doplňuje jeho podobně vyhlížející bulldog. Důležitou postavou tohoto legendárního a nutno dodat ne moc kvalitního seriálu je soukromý detektiv Jake. Společně na obrazovce tvoří sehraný tým v dlouhých pěti sériích, kdy každá z nich zásobuje diváka minimálně dvaceti díly.

Je až k nevíře, že se televizní program českých stanic za několik let vůbec nemění. Stálice z původní produkce jako Sama doma, AZ-Kvíz, Bakaláři, Náš venkov mají svoje místo zarezervované zcela přirozeně. Funguje zde nostalgie, ale také nový a nový obsah jen v jednotném modelu.

Televize se do podobného obsahu pouští hlavně z finančních důvodů. Nakoupené pořady se stále dokola recyklují, protože vyplňují nejméně sledovaný vysílací čas, a tak si mnozí vlastně často ani nevšimnou, že v televizi běží už patnáct let to samé.

