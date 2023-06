Netflix: Zaplatíte víc, dostanete méně. Ale stále je na co koukat

Šetří se snad už úplně všude. Jelikož Netflix zaznamenal pokles předplatitelů, snaží se o kompenzaci ztrát. Ke způsobům, jak navýšit ubývající příjmy, patří i tolik diskutované sdílení hesel. Společnost tak cílí přímo na ty, kdo na jejích službách „parazitují“.

Pohodlná dělba o měsíční náklady končí

Podle odhadu Netflixu přihlašovací údaje mimo domácnost sdílí více než 100 milionů účtů, což se jeví jako šance si přilepšit. Proto americká společnost začala rozesílat e-maily o aktualizaci a v nich uvádí, že můžete mít pouze jeden účet na domácnost.

Válka začíná

V případě, že chcete přidat kamaráda, strýce nebo souseda, zaplatíte o 8 dolarů navíc, což v českých poměrech představuje 79 korun měsíčně. (Kdo Netflix má, ví že v členské sekci si mohou předplatitelé s tarifem Premium přidat dvě osoby a uživatelé s tarifem Standard jednoho dalšího člena. Pratetička z druhého kolena se už tudíž nechytá.)

Lidem nejen na Twitteru se to samozřejmě nelíbí. Hojně diskutují o tom, že uživatelů, kteří vyhodí 8 dolarů měsíčně navíc, a to jenom proto, aby svá data postoupili další straně, bude pouze hrstka. Netflix si ovšem stojí za svým, i když je možná tím posledním, kdo by si měl stěžovat.

Jak si vede Netflix na poli streamovacích služeb?

V prvním čtvrtletí roku 2023 společnost vygenerovala celkové příjmy ve výši téměř 8,16 miliardy amerických dolarů, což je nárůst z 7,9 miliardy v odpovídajícím čtvrtletí roku 2022. Roční příjmy v loňském roce činily 31,6 miliardy amerických dolarů a Netflix koupil zpět i velký kus akcií, v čemž bude v průběhu letošního roku pokračovat.

Na co se těšit?

Aby společnost zmírnila frustraci svých uživatelů, láká na epické, nové věci, filmové hvězdy i staré známé stálice, to vše v režii nejlepších světových filmařů. Mezi červnovými novinkami najdete Chrise Hemswortha (39), který se vrací jako Tyler Rake v akčním thrilleru Vyproštění 2 (v originále Extraction 2).

Toto pokračování s datem uvedení 16. června 2023 se mimo jiné natáčelo ve Vídni a v Praze. (Kdo koncem loňského roku Chrise Hemswortha potkal v ulicích Starého Města, měl štěstí.) Milovníky fantasy zase potěší Nimona, dobrodružná komedie režiséra Nicka Bruna a Troye Quanea, jejíž ústřední postavou je zlomyslná dospívající dívka libující si v chaosu a zkáze. Na tu se můžete těšit 30. června.

Zdroje: www.statista.com, www.buzzfeed.com, www.netflix.com

KAM DÁL: Krásná herečka ze Specialistů si otevřela penzion na vesnici. Týdenní pronájem vyjde na 86 tisíc.