Novoluní ve Lvu přinese sílu opustit to, co už vám více neslouží. Dovolte si přijímat

Novoluní nastává právě dnes ve čtvrtek 28. července v 19:54. Ovlivní nejvíce srdce, aortu, krevní oběh, krevní tlak a srdeční puls. Na pozoru by se tak měli mít zejména kardiaci a také ti, kteří jsou momentálně ve velkém stresu. Pokud si vaše tělo večer poručí odpočinek, buďte připraveni ho poslechnout a odložte to, co půjde, na později.

Lev je vůdčím znamením

Novoluní ve Lvu bude počátkem hledání balancu mezi vyděláváním peněz a soukromým životem. Ačkoliv se teď některým skutečně daří, nezbývá jim čas na nic jiného. Musíte se rozhodnout. Buď z toho koloběhu vystoupíte, protože je to pro vás dlouhodobě neudržitelná situace, nebo si řeknete, že teď zaberete a v buducnu získáte, po čem vaše srdce touží. Nejde o hledání správné cesty pro ostatní, ale správné právě pro vás.

V lásce hvězdy přejí velkým a vážným rozhodnutím. A nejen pro to, že znamení Lva je soustředěno na rodinu a budování stability, ale také pro to, že obecně je lev jediná kočkovitá šelma, která žije ve smečkách. Podstata tohoto znamení se tak promítne i do vztahů, které kolem sebe budujeme. Je perfektní čas na žádosti o ruku či snažení o potomka.

Novoluní vám přináší šanci

Během dneška máte velkou naději, že vyřešíte, co vás dlouho tížilo. Hvězdy přejí také pracovním projektům. To, co už dlouho nosíte v hlavě a nemůžete na to přestat myslet, by mělo být uskutečněno! Možná ještě neznáte přesné kroky, které vás k cestě dovedou, důležité však je se teď rozhodnout a vykročit kupředu. Neváhejte.

Lev rád stojí ve středu pozornosti, proto i vy tentokrát budete toužit po společnosti a zájmu vašich blízkých. Otevřete si láhev dobrého vína, popovídejte si s těmi, na které běžně nemáte čas nebo spolu sdílejte pár chvil u oblíbeného filmu. Lev vám dává příležitost budovat vazby, které pro vás budou v budoucnosti skutečně důležité.

