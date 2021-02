Nuselský most sebevrahů. Komunistická ideologie zamlčela stovky mrtvých padajících z nebe

Spojit mostem dva kopce nad Nuslemi bylo v plánu už za první republiky. Od té doby se vyhlásilo několik architektonických soutěží, z nichž vyšlo na světlo světa hned několik zajímavých návrhů, ale žádný z nich nebyl nikdy realizován. Výstavba začala až v roce 1967 demolicí 17 činžovních domů v Karlíně. 22. února roku 1973 byla stavba dokončena včetně tubusu pro metro. Hlavním důvodem realizace bylo vznikající sídliště Jižní Město. Kromě logické dopravní tepny však hned od počátku sloužil most jako řešení pro nejzoufalejší lidi v Praze. Sebevrahy…

Malé zábradlí

Když se z Nuselského mostu podíváte dolů, uvidíte hlubokou propast, která měří 42,5 metrů. Tuto vzdálenost padající lidské tělo překoná za pouhé tři vteřiny. Šance na přežití je téměř nulová. To ovšem popírají dva případy, kdy jeden chlapec na začátku devadesátých let zemřel až po sedmnácti dnech od osudného skoku a také mladá dívka, která měla štěstí a spadla do svahu Folimanka. Vyvázla s několika vážnými zlomeninami, ale přežila.

O tom, že sebevrazi Nuselský most vyhledávali již po jeho otevření, lze jen těžko oficiálně potvrdit. Komunistický režim všechny podobné případy důmyslně zamlčoval. Jediná oficiálně potvrzená smrt před rokem 1989 se váže k dělníkovi, který však spadl do nuselského díry neúmyslně.

Důvod pro cenzuru těchto tragických případů je několik. Tehdejší politici nechtěli spojovat sebevrahy s Klementem Gottwaldem, jemuž byl most jménem věnován. V tisku se žádná podobná zmínka neobjevila možná i proto, aby nelákala další zájemce na předčasné ukončení života. Lidí z Nuslí však vědí své.

Konspirační teorie

Od roku 1973 až do konce komunistického režimu bylo hned několik případů, na které místní vzpomínají. Lidi padají na ulici z nebe, ale tisk mlčel. Díky několika mrtvým se Prahou šířila městská legenda o partě chuligánů, kteří záměrně lidi házejí z mostu dolů. V minulosti se totiž na této monumentální stavbě nacházelo jen opravdu malinké zábradlí o výšce jednoho metru, které nebylo problematické překonat.

Jediná zmínka v tisku se objevila těsně po revoluci, kdy bylo referováno o případu zoufalé matky, která dolů hodila nejdříve svého sedmiletého syna, za kterým vzápětí skočila i ona. O tom, kolik doopravdy lidí spáchalo sebevraždu skokem z Nuselského mostu za minulého režimu, osvětlil v rozhovoru v roce 1992 pro Rudé právo policejní major Milan Arnold, jehož rajonem byla Praha 2.

Konkrétní čísla vztahoval jen k jedné půlce mostu, protože ta druhá patří do rajoru Prahy 4. „Jen z toho nešťastného Nuselského mostu od roku 1974 skočilo 282 lidí. Byl jsem roky na kriminálce v Praze 2, takže více než polovinu z nich mám doslova osahanou,” vysvětloval v novinách. O dva roky později se v dalším rozhovoru svěřil ještě s další důležitou poznámkou: “My jsme totiž všechny případy dokumentovali, abychom prosadili zvýšení plotu, který by sebevrahům jejich úmysly znesnadňoval.“

Zvýšené zábradlí

O výměně krátkého metrového zábradlí se uvažovalo již v osmdesátých letech, ale nikdy se nepodařilo tuto záležitost z ideologických důvodů dotáhnout do konce. Až na počátku devadesátých let se začalo něco řešit, a to právě kvůli zmíněnému případu psychicky narušené matky, která z mostu skočila i se svým synem.

Bezesporu bulvárně nejpropíranější sebevražda se odehrála v roce 2003, kdy z mostu skočil syn Dalibora Jandy. Nejzáhadnější úmrtí se točí kolem dvojité sebevraždy politicky angažovaného podnikatele Oldřicha Němce. Ten se podle oficiálního vyšetřování zastřelil kulkou do hlavy a následně padal dolů do údolí. Stín pochybností nad podivnou sebevraždu však znásobuje fakt, že se zadlužil kvůli předvolební kampani ČSSD, která mu údajně vynaložené finanční prostředky odmítla proplatit.

V současnosti je bezpečnost na mostě velmi dobře zajištěná a je vrcholně nepravděpodobné, že by se v Nuslích objevil nějaký další sebevrah. I tak bude mít Nuselský most vždy auru místa spojeného se sebevrahy.

