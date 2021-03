Osm let uzamčená v jedné místnosti. Natascha Kampusch se měla stát panenkou pro psychopata

Elektrotechnik Wolfgang Priklopil měl celý život problém se ženami. Neuměl se k nim chovat a pochopitelně tak nemohl ani žádnou okouzlit. Rozhodl se tak unést malou dívku, pro kterou měl připravený sklepní pokoj. Měl amu sloužit, uklízet a stát se jeho živým majetkem. Úchylný plán mu vyšel, když se desetiletá Natascha Kampusch rozhodla nasednout do jeho bílé dodávky s černými okny. Stalo se tak 2. března 1998.

Ze školy do sklepa

Když se Natasha courala z domova vídeňskou čtvrtí Donaustadt do školy, zastavil u ní bílý minibus s černými okny. V něm seděl Wolfgang Priklopil, který ji donutil nasednout dovnitř. Do školy už nedošla a přes osm let po ní nebylo vidu ani slechu.

Rozsáhlé pátrání bylo bez úspěchu. Podrobné svědectví o tom, jak nasedala do auta nepomohlo a to paradoxně policie vyšetřovala i Priklopila. Ten měl však připravené alibi, a tak nebyl podezřelý.

Život v místnosti

Natasha žila většinu času v malé místnosti pod garáží o rozměrech 2,8 × 1,8 × 2,4 metru. Ze začátku měl zakázáno místnost opouštět. Ve stísněných podmínkách tak zažívala hotové peklo. Později ji však Priklopil pouštěl do domu, aby mu pomáhala v domácnosti. Natasha odmítla vzpomínat na jejich osobní vztah, takže domněnky o násilí a sexuálnímu vztahu jsou pouze spekulací.

To, že ji nakonec umožnil pracovat na zahradě bylo pro její příběh zcela zásadní. Byť ji za pokus o útěk hrozil smrtí využila příležitosti, kdy byla mimo prostor svého pokoje a Priklopilovi zazvonil telefon. Utekla k sousednímu domu, kde požádala 71 let starou dámu o pomoc. Ta zavolala policii, před kterou Priklopil stačil utéct, aby svůj život ukončil skokem pod vlak.

Motiv?

O tom, proč něco takového Priklopil dělal není dodnes úplně jasné. Pravděpodobně se jednalo o psychopata, který byl v dětství vystaven fyzickému a psychickému týrání. Natasha měla být jeho panenkou, kterou si vychová. Kolega z práce mu totiž jednou v žertu řekl, že si ženu získá jenom když si ji vychová. Zda tento nevinný žert byl inspirací pro tento úchylný únos, který mladé dívce ukradl osm let života.

