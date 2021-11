Otec si vzal svou vlastní dceru. Není to ale jediná zvrácenost této rodiny

Incest je jedním z nejodpornějších činů lidstva. Přesto se ale stále najdou lidé, kteří jsou za tento ohavný čin zatčeni. Před pouhými dvěma roky se přišlo na případ otce, který měl romantický vztah se svou vlastní dcerou.

Muž z americké Nebrasky Travis Fieldgrove začal se svou dcerou chodit tři roky poté, co se s ní poprvé setkal. Jediná pozitivní věc na celé situaci je, že k této ubohé dívce neměl přístup ještě dříve.

Příběh jeho rodiny je neobyčejně ponurý a rozhodně není pro slabé povahy! Když se v roce 2000 jeho dcera Samantha narodila, tak od rodiny odešel a začal nový život s novou partnerkou. Když ale bylo Samantě 17, vrátil se a o tři roky později s ní navázal romantický vztah, navzdory tomu, že měli stejné příjmení.

Když byl souzen za incest, tak namítal, že ho s jeho dcerou ve skutečnosti žádné příbuzenské pouto nepojí. Testy DNA ale dokázaly, že lhal.

Nejzvrácenější částí celého příběhu je, že o romantickou náklonnost Samantina otce nyní soupeří i její nevlastní sestra.

Poté, co je začala zkoumat policie, se svým vztahem začali chlubit na Facebooku, dokonce měli i nelegální svatbu. To se stalo ihned poté, co začalo vyšetřování. Chtěli se tak údajně vzepřít policii, která se snažila „zastavit jejich lásku“.

Policie nakonec uvedla, že Samantina touha mít romantický vztah s jejím otcem vycházela s žárlivého soupeření s její nevlastní sestrou a psychických problémů, které plynuly z jejich rodinné situace. Soud jasně potvrdil jejich vinu, když se při DNA testu zjistilo, že je na 99,999 % pojí příbuzenské pouto.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Krásná modelka zůstala znetvořená po útoku psa. Z jejích fotek mrazí.