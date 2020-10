Pražská alkoholická záchytka, která inspirovala svět. První se však pravděpodobně zrodila v Rusku

Apolinářská ulice je jednou z nejzajímavějších v Praze. Nádherná porodnice od mecenáše a architekta Josefa Hlávky, dům, kde bývala děsivá výlevna Jedová chýš, několik tajuplných zákoutí, nad Albertovem a také první československá Protialkoholická záchytná stanice. Kdo se tak chce v Praze toulat po neznámé historii, nemůže tuto oblast rozhodně minout. Jak ale vznikla tato konkrétní “služebna” a proč byla inspirací i pro podobné záchytky až ve vzdáleném USA?

První z Ruska

Byť by to znělo skvěle a senzačně, tak záchytná stanice v ulici Apolinářská není první na světě. Není totiž žádné překvapení, že tento “vynález” pochází z Ruska. Údajně první záchytná stanice vznikla v ruském městě Tula v roce 1902 a další ruská města následovala. V Československu se mohli první opilci do útrob nového zařízení podívat v roce 1951. Kdo byl prvním zákazníkem? Znovu se nejedná o žádné překvapení. Byl to ruský námořník a to rozhodně není žádná prvoplánová pohádka.

Hlavní iniciátor, který stál za otevřením tohoto pavilonu, byl český bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála. Jeho projekt se zdařil a ohlas byl vyslyšen i v zahraničí. Princip záchytného zařízení pro nedobrovolný pobyt opilých lidí, kteří jsou nebezpeční vůči sobě a svému okolí, veřejnému či cizímu majetku a třeba se na veřejnosti obnažují, měl v Praze velký úspěch. Netrvalo dlouho a podobný princip a systém se rozrostl do dalších měst v Československu. Stalo se však něco velmi kuriózního.

Podobné pobočky vznikaly také v zahraničí a právě koncept vytvořený Jaroslavem Skálou následovali například v americkém městě St. Louis, kde je v zakládací listině zmínka právě o pražském záchytném zařízení.

Trošku čísel

Za prvních třicet let bylo v záchytné stanici ošetřeno až 180 tisíc nedobrovolných pacientů, v celém Československu jich bylo více jak jeden milion. Pobočka v Apolinářské stále funguje a naopak se rozrůstá ještě o několik dalších zajímavých oddělení, jakými jsou třeba sexuologie. Velká část personálu a kapacit se však v roce 1993 přestěhovala do nemocnice Na Bulovce.

V Apolinářské ulici se v současnosti léčí také závislost na návykových látkách, ale také gamblerství a léčba duševních poruch. Existence zařízení, jako je záchytná stanice pro opilce, tak jen podtrhává až přehnaně dobrý vztah k alkoholu, který Češi již tradičně a dlouhodobě pěstují po celé zemi.

Byť Rusové drží primát, a to nejenom v pití alkoholu, můžeme s hrdostí říct, že moderní a profesionální záchytné protialkoholické zařízení jsme otevřeli jako první na světě.

