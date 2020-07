Pražské hospůdky, kde se psala historie. Autentická atmosféra u piva stále žije

Národním pokladem je hned vedle korunovačních klenotů české pivo. Zlatavý mok byl svědkem hned několika důležitých událostí, ale co by bylo pivo bez hospody? Jaké jsou vůbec ty nejtradičnější? Procházka hlavním městem nabízí hned několik míst, která jsou dodnes otevřená.

Cesta do středověku by byla jistě šokujícím zážitkem, ale jedna z těch největších změn, které by českého pivaře tvrdě usadila k zemi, by byla chuť a podoba piva. Středověké plzeňské pivo mělo totiž tu nejhorší pověst. Jednalo se spíše o kaši než o lahodnou tekutinu. Sloužilo k jídlu a lámal se do něj chleba. Vývoj šel naštěstí jiným směrem a z posezení u piva se stal kulturní rituál. Kde se historie obtiskla nejvíce?

Dalším autentickým místem, kde se můžete v Praze dotknout historie s lahodným pivem na stole, je klášterní pivovar Strahov. Patron sv. Norbert získal i své vlastní pivo.

U Pinkasů

Místo, kde se natočila první sklenice plzeňského piva. Tak zní plaketa na zdi jedné z nejtradičnějších českých hospůdek v naší republice. Dnes se historické místo neobejde bez návalu turistů, ale o poctivé štamgasty hospoda nepřichází. Na pivo sem chodila taková jména jako Palacký, Masaryk, Hrabal a Voskovec s Werichem. Někdejší krejčí Jakub Pinkas v roce 1843 odhodil řemeslo a otevřel si hospodu, která drží odkaz dobrého plzeňského piva dodnes.

U Fleků

Jeden z nejznámějších a nejstarších pivovarů je ten u Fleků. Pivo se tu vaří už od roku 1499. Za pět století se pohostinství rozrostlo o více služeb, a tak se k pivovaru postupně připojil kabaret, restaurace a dokonce muzeum. V roce 1843 se zde poprvé natočil tradiční Flekovský ležák 13°.

Historický význam tohoto místa jde i za hranice našeho státu. Chorvatští studenti zde totiž v roce 1911 založili fotbalový klub Hajduk Split.

U Černého Vola

Ty malostranské hospůdky. Jen si vyberte. U Hrocha, U Kocoura nebo U Černého Vola? Pokud vám není cizí si po pár kouscích projít jedno z nejkrásnějších míst Prahy, tak můžete za jeden večer navštívit rovnou všechny. Začít byste měli U Černého Vola. Údajně se hospůdka s nezaměnitelnou atmosférou měla jmenovat U Černého Vorla, ale malíř, který dělal venkovní znamení, zapomněl napsat písmeno R. Místo, kde se zastavil čas, si stále v lidovém duchu drží autentickou atmosféru.

U Bansethů

Není moc hospod, které by se zapsaly do literárního díla takovým významným písmem jako ta U Bansethů. Štamgast Jaroslav Hašek si svoji oblíbenou hospůdku vložil i do svého zásadního díla Osudy dobrého vojáka Švejka. Hospoda se stoletou tradicí se dnes pyšní nejenom historickým odkazem, ale úžasnou plněnou kachnou, která s jedním oroseným pohladí na duši.

