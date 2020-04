Frederick Valentich: pilot, který zmizel po setkání s UFO. Letadlo ani tělo se nikdy nenašlo

Celý příběh, který měl pro mladého pilota pravděpodobně bohužel tragický konec, se odehrál v podvečer 21. října roku 1978 v Austrálii. Dvacetiletý Frederick Valentich si půjčil malé letadlo Cessna a přesně v 18:19 opustil letiště Victoria Moorabbin a vydal se vstříc nastávající noci. Zvláštní je, že jako důvod svého letu uvedl na odlišných místech zcela jiný cíl. Jednou mluvil o tom, že letí vyzvednout přátele, jindy zase o převozu nákladu langust. Ať už byl jeho záměr jakýkoliv, trval na tom, že letí na King Island. Tam ale bohužel nedoletěl.

Vznáší se to nade mnou

Osudným se mladému pilotovi stal prostor nad Bassovým průlivem v Tasmanově moři, který odděluje Austrálii a Tasmánii. V těch místech se spojil s řídicí věží, aby ohlásil, že vidí něco velmi podivného. Zdálo se mu, že nad sebou vidí další letadlo, které snad mělo mít rozsvícená přistávací bílá světla, později hovořil i o světle zeleném. Mluvil o čtyřech světlech, která se vznášejí nad jeho letadlem, kvůli rychlosti a podivnému postavení ale údajný letoun nedokázal řídicí věži ani popsat, natož aby poznal jeho typ.

Frederickova poslední slova

Frederick Valentin pak hovořil velmi zmateně, letoun popisoval jako podlouhlý, který se vznáší nad ním, potom jako velmi rychlý stroj, který najednou zmizel. Po chvíli se ale opět objevilo. “Zase se to vznáší nade mnou - a není to letadlo…” byla poslední slova, která zazněla. Následovaly nerozluštitelné zvuky a pak už jen děsivé ticho. Spojení bylo přerušeno přesně v 19:12: 49, tedy ani ne hodinu po vzletu letadla.

Co to mohlo být?

Začalo pátrání, důkladné a dlouhé několikadenní pátrání devíti letadel i pozemního personálu, které ale neodhalilo žádný směr, kterým by se další hledání mělo ubírat. Závěrečná zpráva, vydaná až v roce 1982, hovoří o neznámé příčině zmizení letadla. Světem se samozřejmě v té době již šířily spekulace o mimozemské příčině. Vždyť sám Valentich řekl, že létající stroj, který jej pronásledoval, mizel a zase se objevoval, nebyl letadlo. Co to tedy mohlo být jiného, než UFO? Případ Fredericka Valenticha se tak do dějin letectví na dlouhou dobu zapsal jako nejznámější případ pozorování UFO. Mohlo mít ale zmizení nezkušeného pilota ještě i jiná vysvětlení?

Sebevražda nebo únos?

V době, kdy byla nehoda vyšetřována, byly samozřejmě prověřovány i další směry pátrání, jako je sebevražda, která ale nakonec byla vyloučena, případně úspěšný pokus o “zmizení” do nového života. Tuto domněnku po určitou dobu podporovaly zprávy z opačného konce Austrálie, kde bylo viděno neznámé přistávající letadlo stejného typu, jakým letěl Valentich. Pátrací tým uvažoval také o možném sestřelení pašeráky drog i o dalších variantách, mezi nimiž bylo i “prosté” nezvládnutí letounu nezkušeným pilotem. Žádnou se ale nepodařilo prokázat. Zbývalo tedy právě UFO?

Noví badatelé

Po dlouhou dobu vlastně ano, a to až do okamžiku, kdy se do případu vložili James McGaha a Joe Nickell. James McGaha je astronom a ředitel observatoře Grasslands Observatory v Tucsonu v Arizoně. Je pilotem a vysloužilým majorem letectva USA, dlouholetým hodnotitelem zpráv o pozorování UFO a vědeckým konzultantem Výboru pro skeptické vyšetřování. Joe Nickell je vedoucím výzkumným pracovníkem Výboru pro skeptické vyšetřování (CSI) a publicistky „Investigative Files“. Spojili se do vyšetřovacího týmu a mohli tak využívat poznatky astronomické, letecké i investigativní schopnosti. A jejich spolupráce také počase přinesla svoje ovoce.

Jak to bylo doopravdy?

Oproti dřívějším vyšetřováním se pánové McGaha a Nickell zaměřili také na osobnost pilota, nejen okolnosti samotné tragédie. Jejich pátrání se brzy ukázalo jako přínosné. Pokud totiž do svých úvah započítali také poměrně neukázněnou povahu pilota, jeho pravděpodobně ne skvělé pilotní schopnosti, když se mu několikrát nepodařilo složit předepsané zkoušky, stejně jako jeho přestupky proti pravidlům leteckého provozu či fascinaci fenoménem UFO, naskytla se další a prozatím patrně nejpravděpodobnější vyšetřovací cesta.

Hledal UFO

Ze skutečnosti, že Frederick Valentich mluvil na různých místech zcela odlišně o důvodu svého letu, badatelé usuzují, že šlo o záměrnou lež, která měla zakrýt pravý důvod, který pilota přivedl na večerní nebe. Jeho touha spatřit a odhalit UFO byla patrně silnější než on sám. K hledání mimozemšťanů se ale přiznat nechtěl, proto si patrně vymýšlel různé záminky. Od touhy uvidět neznámé létající objekty pak již mohl být jen krůček k iluzi, která jej přivedla až na konec mladého života.

UFO nebo planety?

Podle astronoma Jamese McGahy byla ona čtyři jasná světla pravděpodobně nebeská tělesa, konkrétně planety Merkur, Antares, Mars a Venuše. Právě tyto planety toho dne a na daném místě na obloze tvořily jakýsi podlouhlý čtyřúhelník. Takový, o kterém hovořil i Valentich. Zbytek již byla pravděpodobně pilotova fantazie a touha spatřit UFO.

Záhada je objasněna - možná…

Pak je tady ale ještě zelené světlo, i o něm mají ale pánové James McGaha a Joe Nickell podle webu skepticalinquirer své mínění. Mělo jít o světlo, umístěné přímo na Valantichově Cessně, které se odráželo ve skle kabiny. Pak už stačila jen nervozita, dočasná ztráta chladné hlavy, prostorová dezorientace a neštěstí bylo na světě. O ztrátě orientace navíc svědčí další z výpovědí mladého pilota, který hovořil také o zadrhávání motoru. To bylo pravděpodobně způsobeno “vývrtkou”, do které se Valentich dostal částečně vinou své pilotní nezkušenosti, částečně pak i aktuální nepozorností vzhledem k “setkání s UFO”.

Badatelé tedy mají nyní pravděpodobně jasno. Jak se to ale stalo doopravdy? Bylo to tak, jak popisují James McGaha a Joe Nickell, nebo se stalo něco docela jiného? A byly to skutečně planety, které si mohl pilost splést se světly létajícího stroje? Kdo ví, vždyť takových nevysvětlených záhad, k nimž se snažíme najít klíč, je na světě víc než dost…

KAM DÁL: Největší podvod, který vyšel do puntíku. Prodej Karlštejnu nikdo nepřekonal.