Přichází kukuřičný úplněk: Vnese řád do vztahů a odhalí tajemství. Finance tentokrát zůstanou nedotčeny

Budete intenzivně vnímat změny, které do vašeho života spolu s tímto úplňkem přichází. Energie, která zaplaví a obejme vaše tělo, jako by vám už nedávala na výběr. Zkrátka se musíte rozhodnout! Nápomocný vám může být úplňkový půst nebo odlehčení stravy, které umožní vyplavit z těla to, co tam nepatří. Přetížení emocí, kterému jsme v posledních dnech čelili, by ale mělo být konec.

Přichází vůle prosadit se a opouštět nefunkční

Úplněk vyvolá silnou vůli se prosadit a zabojovat o místo, které nám na tomhle světě náleží. Bude tlačit na změnu, proto mohou přijít nepříjemné situace a nutnost se rozhodnout, nakonec však budou ústit do velkého dobra. Finance úplněk tentokrát neovlivní, spoléhá totiž na velkou hojnost, kterou Vesmír v posledních týdnech nabídl.

Pokud máte naopak pocit, že vaše finance se otřásají v základech, měli byste začít u splátek zlých dluhů. To jsou takové, které jste si vzali bez rozmyslu nebo na věci, které nutně nepotřebujete – dovolená, elektronika nebo další. Právě tyto závazky negativně ovlivňují vaši finanční energii, která se následně zaměřuje špatným směrem. Nezapomeňte, na co myslíte, tím se stáváte, celý život je výměna energií.

Přitáhněte si do života úspěch

Postavit se za sebe nebude jednoduché, přichází ale čas splněných přání. Zapište si každou jednu myšlenku, která vám v tomto období přijde do hlavy. Právě v náhlém záblesku vzpomínky může být návod, jak se teď zachovat v situaci, kterou ještě neumíte vyřešit. Je také vhodné pracovat na svém sebevědomí a přitáhnout si do života úspěch.

Během kukuřičného úplňku je také vhodná doba k pročištění prostor a zbavení se nepotřebných věcí. Vytřiďte doma to, co už vám více neslouží, a přivítejte do svého života nové. Budete optimističtí a plní života. Úplněk ve znamení Ryb tentokrát ovlivní hlavně dolní končetiny, dejte si také pozor na úrazy.

