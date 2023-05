Proč Češi milují Jaroslava Haška? „Bydlel“ v hospodě, miloval pivo a Švejk je jejich odrazem

Spisovatel zkušeností. Hašek nikdy nepsal nic, co by sám neprožil. Není moc autorů, kterým by se jejich osobní život tak silně promítal do literárního díla. Anarchista, bohém a jeden z největších českých spisovatelů patří k těm vůbec nejčtenějším autorům naší literatury. A Češi ho milují. Pochází z jejich světa.