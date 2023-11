Proč jsou mužské chlouby na starých obrazech malé? Koncem 19. století se najednou zvětšily

Studie se zabývala velikostí lidského penisu, jak je zobrazen na malbách v průběhu staletí. Zjistila, že mužské přirození se za posledních sedm set let výrazně zvětšilo, zejména ve 20. století. Tým se zaměřil na to, jaká je asi ideální velikost penisu a jak se mužská chlouba měnila s kulturními rozdíly, které postupem času přicházely.

„Zdá se logické, že tyto změny ve vnímání ideální velikosti penisu by se odrazily v obrazech, na kterých je vyobrazen,“ píše se ve studii a následuje odůvodnění, o co tedy ve studii jde: „Zkoumá zobrazení velikosti penisu v umění a hodnotí vnímání jeho velikosti v historickém kontextu za posledních sedm století.“

Sofistikovaná metoda měření

Vědci se nejprve pokusili najít co nejvíce maleb nahých mužů v průběhu staletí, hledali variace „nahých mužů“ na několika populárních uměleckých webových stránkách a uspořádali je podle časového rámce. Naštěstí nebyla nouze o požadované kresby od renesance dále. Tým identifikoval 232 obrazů z 21 zemí, které byly vhodné pro studium. Odmítnuta byla jakákoli vyobrazení vztyčených penisů, stejně tak malby dětí.

Vzhledem k tomu, že měřítko a vzdálenost je na obrazech obtížné změřit (je těžké zjistit, zda je penis daného muže gigantický, nebo muž jen stojí dál než jeho „konkurent“), vědci místo toho změřili poměr penisu k uchu nebo k nosu, protože jsou ekvivalentní. To dalo číslo, které bylo možné porovnat v různých časových obdobích, přičemž číslo menší než 1 znamenalo, že velikost penisu byla zobrazena jako menší než ucho nebo nos jeho majitele, číslo 1 pak znamenalo stejnou velikost.

Proč se změnila „ideální“ velikost?

Tým zjistil, že během 15. a 16. století se sice zvýšil počet kreseb nahých lidí, penis byl ale zobrazován jako malý. A to se prakticky nezměnilo až do konce 19. století. Proč tak náhlý růst? Jedním z vysvětlení by mohl být vznik médií, později také internetu. A také se začala masověji šířit pornografie, která mohla změnit pohled na „ideální“ velikost. Muži se mohli začít více porovnávat.

Tým také poukazuje na to, že muži mají tendenci nadhodnocovat velikost vlastního penisu. A je tu ještě jedna věc – vědci si všimli, že řada mužů možná i proto v poslední době hledá nejrůznější možnosti, jak si penis nechat zvětšit za pomoci nejrůznějších „zázračných“ léků, ale třeba i chirurgických zákroků.

A jaký je tedy závěr?

Výzkumníci ve své studii ovšem poznamenávají, že jejich práce má jistě značná omezení. Včetně toho, jaké malby k práci využili. Naráželi tím na evropskou předpojatost, která mohla umělce do jisté míry ovlivnit.

A závěr studie? „Evoluce v uměleckém ztvárnění penisu směrem k většímu, možná nerealistickému ideálu v současných médiích, může přispět k pocitům nedostatečnosti a nespokojenosti s velikostí přirození u moderních mužů,“ uzavírá tým. Ano, to je přesně věc, kterou jsme se nutně potřebovali dozvědět...

