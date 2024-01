Čas nebyl k ňadrům Pamely Anderson přívětivý, dnes by ji poznal málokdo. Co další hvězdy seriálu Pobřežní hlídka?

Kultovní seriál Pobřežní hlídka nabízel pro každého něco. Charismatického Mitche Buchannona pro dámy, velmi dobře vyvinutou C. J. Parker pro pány a všem pak pocit, že se na chvíli přenesou do testosteronem nabitého světa americké Kalifornie. Co na tom, že do reálného života záchranářů seriálu chybělo tak… no, devadesát procent je možná ještě málo.

Všechno bylo rychlé a profesionální

Přesto asi není nikdo, kdo by alespoň pár dílů neviděl. Ne nadarmo byl také v roce 2017 natočen stejnojmenný film s Dwaynem Johnsonem, Zacem Efronem a dalšími. „Mamka vždycky říkala, že je to tak blbé, až je to dobré,“ má jasno Karolína Tomášková, která nějakou dobu v Kalifornii žila a měla možnost být u několika natáčení Pobřežní hlídky. Vzpomíná zejména na extrémní rychlost, kterou se v letech 1989–2001 točilo. „Hlavně na začátku. Možná nevěděli, jaký úspěch seriál zaznamená, tak to fakt střihali jako Baťa cvičky.“

V paměti jí také uvízlo to, že herci byli vesměs sympaťáci. „Co jsem měla možnost vidět, nikdo neřešil, kdo je jaká hvězda. Všechno bylo opravdu velmi profesionální. Když se dnes podívám na fotky, je neuvěřitelné, jak herci zestárli,“ usmívá se Tomášková. Podívejme se tedy na to, jaké osudy na některé z protagonistů čekaly.

David Hasselhoff jako Mitch Buchannon

Zkušený plavčík, který předával moudra a zkušenosti mladším kolegům, pro mnohé z nich byl jako otec. V reálném životě mu však tato role příliš nešla, jeho dcery Taylor-Ann a Hayley s ním neměly nejlepší vztah a asi pro ně byl dost zklamáním. Možná i proto, že se s jejich maminkou Pamelou Bach rozvedl.

Buď jak buď, Hasselhoff dokázal ze své slávy, kterou si zajistil už před Pobřežní hlídkou, vytřískat maximum. Dokonce se vrhnul na hudební kariéru a vydal patnáct studiových alb. Pravidelně se také objevoval v soutěžích, ať už jako porotce (Amerika má talent), nebo jako soutěžící (StarDance). Dnes je mu jedenasedmdesát a žije s výrazně mladší manželkou Hayley Roberts.

Pamela Anderson jako C. J. Parker

Ikonické červené plavky a bujné poprsí, to byla Pamela Anderson v Pobřežní hlídce v sezónách 1992 až 1997. Od té doby se hodně změnilo. Z blondýnky se stala hvězda magazínu Playboy i zarputilá ochránkyně zvířat. Má ale za sebou několik pořádně peprných skandálů, které z ní rozhodně nedělají světici.

Veřejnost se mohla podívat na její domácí nahrávky, které jsou velmi lechtivé a „záhadně“ unikly na veřejnost. Hodně si toho také prožila s exmanželem, rockerem Tommym Leem. Vzali se 96 dní po seznámení, mají spolu dvě děti, ale herečka také byla hudebníkem fyzicky napadena. Rozvedli se po třech letech, tento akt zvládla Anderson doposud celkem pětkrát.

Herečka se také nikdy netajila svým kladným vztahem k plastickým zákrokům. Její zvětšená prsa jsou dnes legendární, bohužel ale ne všechno šlo podle plánu a dnes s nimi má prý spíš problémy. A už také zdaleka nepatří k nejkrásnějším, která showbyznys nabízí, zkrátka čas se na nich podepsal a pořádně to odnesla. Před pár lety však Pamela oznámila, že nechce vypadat jako mimozemšťan a s plastikami končí. Tak snad…

Alexandra Paul jako Stephanie Holden

Několik let poté, co začala dráhu modelky a zahrála si hlavní roli ve filmu Johna Carpentera Christine (1983), objevila se i v Pobřežní hlídce jako plavčík Stephanie Holden. Později si zahrála ve více než stovce snímků a v televizních pořadech.

Je také úspěšnou dokumentaristkou. V roce 2007 obdržela vyznamenání Organizace spojených národů za její příspěvek k povědomí o přelidnění. Paul je také certifikovanou zdravotní koučkou a politickou aktivistkou. Zaměřuje se na práva zvířat a gayů a na životní prostředí.

Carmen Electra jako Lani McKenzie

V Pobřežní hlídce si Carmen Electra střihla roli Lani McKenzie, která sní o kariéře tanečnice. Po skončení seriálu se objevila v několika dalších filmech včetně Starsky & Hutch (2004) či Scary Movie 4 (2006). Vystupovala také s The Pussycat Dolls a v roce 2007 vydala knihu How to Be Sexy.

V roce 1998 se provdala za hvězdu NBA Dennise Rodmana. Oba byli zatčeni za násilný domácí spor v listopadu 1999, ale veškerá obvinění byla nakonec stažena. Mezi lety 2004 a 2007 byla vdaná za kytaristu Davea Navarra. Rozešli se, herečka pak ještě v roce 2008 oznámila zasnoubení s hudebníkem Robem Pattersonem, rozešli se o čtyři roky později.

