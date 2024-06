První pomoc při domácí pohromě: co dělat, když nefunguje kotel nebo vás vytopili sousedi?

Co dělat, když se ucpe záchod

Ucpaný záchod patří k častým domácím peripetiím. Nejde o nic příjemného. Víc než kdy jindy platí, že je dobré řídit se známým rčením “kdo je připraven, není překvapen”. Proto vám poradíme, jaké vybavení mít z preventivních důvodů raději doma. Jak při řešení ucpané toalety postupovat?

Nepokoušejte se splachovat znovu - další splachování může způsobit přetečení.

Použijte zvon - silně s ním pumpujte, aby se uvolnilo ucpání v trubkách.

Zkuste chemické čističe - Pokud zvon nepomůže, použijte chemické čističe, které usazeniny dokáží narušit a rozpustit.

Kontaktujte instalatéra - Pokud ani chemie nepomohla, zavolejte odborníka. Nemá na vás čas? Přečtěte si, kdo může jeho práci zastoupit ve článku jak uvolnit ucpaný záchod.

Jak vyřešit ucpaný odpad

Ucpaný odpad umyvadla v koupelně nebo v kuchyňském dřezu potká jednou za čas každého z nás. Vlasy, zbytky jídla a kosmetických přípravků mohou vytvořit špunt, který brání odtékání vody. Opět můžete využít klasický zvon a snažit se tlakem nečistoty uvolnit. Další variantou mohou být chemické prostředky, poradíte si ale i bez nebezpečné chemie. Přečtěte si naše tipy na to, jak uvolnit ucpaný odpad s pomocníky, které najdete doma v kuchyni.

Co dělat, když praskne topení

S prasklým potrubím se setkáte nejčastěji v zimě. Voda v trubkách vlivem silných mrazů někdy zamrzne. Následkem prasklého topení obvykle dojde k zatečení vody a poškození omítek a podlahových krytin. Další škody způsobí voda při poškození elektroniky, nábytku a dalšího vybavení domácnosti. Uniklá voda může vytopit i sousedy pod vámi. Proto je potřeba při prasklém topení reagovat rychle:

Vypněte hlavní přívod vody - okamžitě zastavte přívod vody do topného systému. Uzavírací ventil se nachází obvykle v kuchyni nebo koupelně, případně před vodoměrem.

Odpojte topení od elektrické energie - pokud je to možné, vypněte elektřinu, aby nedošlo k úrazu.

Vypusťte vodu z topného systému - pomocí vypouštěcího ventilu odstraňte vodu z radiátorů.

Kontaktujte odborníka - zavolejte topenáře, který provede opravu nebo výměnu poškozené části.

Zdokumentujte škody - pečlivě zdokumentujte poškozené věci, abyste mohli následně nárokovat náhradu škody u své pojišťovny. Někdy se může stát, že vám pojišťovna neuhradí škodu v plné výši, a to proto, že prasklému topení šlo předcházet. Záleží na individuálním posouzení dané pojišťovny.

Pak už můžete začít s důkladným vysoušením. Vlivem zvýšené vlhkosti u vás doma dochází už po 24 hodinách k množení bakterií, které mohou způsobit dýchací potíže, astma nebo alergie. Nechte vyschnout veškeré spotřebiče a elektrické zásuvky, odstraňte namočený nábytek a koberce. Pokud to s ohledem na venkovní počasí jde, otevřete okna a větrejte. Najděte si na internetu nejbližší půjčovnu odvlhčovačů, které do sebe natáhnou přebytečnou vlhkost. Před spuštěním odvlhčovačů zavřete všechna okna.

Do budoucna si zapamatujte, že je nezbytné vždy před příchodem zimy a mrazů vypustit vodu z potrubí. Pokud to váš rozpočet dovoluje, doporučujeme investici do inteligentního systému prevence proti vytopení. Ten neustále monitoruje vlhkost u vás doma a automaticky detekuje průsaky. Tento systém prevence vás na případný únik okamžitě upozorní notifikací v mobilu.

Co dělat při havárii vody

Prasklá přívodní hadička k vodovodní baterii, rozbitý pojistný ventil bojleru nebo přetékající vana může podle statistik za havárii vody nejčastěji. Napáchá stejnou škodu jako prasklé topení. Proto i postup při řešení je v podstatě stejný.

Pokud vás vytopili sousedi, hned jim volejte. Nemáte na ně číslo? Volejte správě domu.

Následně kontaktujte vaši pojišťovnu, u které jste si zřídili pojištění domácnosti. Možná vás požádají o některé detaily, které bude třeba nafotit ještě dřív, než se pustíte do vysoušení a úklidu.

Co dělat, když nefunguje plynový kotel

Pokud necháváte odborníky provést pravidelnou revizi kotle, jde při závadě obvykle jen o drobné poruchy, které nebudou potřebovat okamžitý havarijní zásah. K těm nejčastějším příčinám poruch patří zavřený uzávěr přívodu plynu, nefunkční baterie v prostorovém termostatu, nefunkční elektrická zásuvka u plynového kotle a nedostatečné množství vody v uzavřeném oběhu ústředního topení.

Zkontrolujte přívod plynu - ujistěte se, že plyn je zapnutý a nedošlo k výpadku.

Resetujte kotel - některé kotle mají tlačítko na resetování, zkuste jej použít.

Zkontrolujte termostat - ujistěte se, že termostat je nastaven na správnou teplotu.

Kontaktujte servisního technika - pokud kotel stále nefunguje, zavolejte odborníka.

Jak předcházet domácím haváriím

Při domácích haváriích je klíčové jednat rychle a správně. Jen tak minimalizujete škody a zabráníte dalším problémům. Připravte si po ruce kontakty na odborníky, jako jsou instalatéři, topenáři a elektrikáři ve vašem blízkém okolí, může to být zásadní pro rychlé řešení krizových situací. Pusťte se do sepisování hned, až tento článek dočtete. Jinak se k tomu dostanete až tehdy, když vás zaskočí první nemilá událost. Poraďte se s odborníky také o tom, jak provádět pravidelnou údržbu uvedených domácích systémů, která může předejít výše uvedeným situacím.