Jméno Tatiana Shevtsova se tak často v souvislosti s Ruskou federací nezmiňuje. Většina pozornosti je upřena na Vladimira Putina a Sergeje Lavrova. Ostatní členové užšího vedení země jsou pochopitelně vnímání jako vazalové, loutky a pouze figurky na šachovnici moci autoritářského válečného zločince. I tak je vhodné se podívat na kariéru ženy, která dnes zastává pozici náměstkyně ministra obrany.

Něžná propaganda

Informací o ženě v uniformě a ve vysoké politické funkci není mnoho. Většina dostupných zdrojů jako na webu magazinalsu.cz pracují s účelovou propagandou, která oslavuje její inteligenci, šarm a nepopiratelné schopnosti. Když odhlédneme od subjektivních a záměrně tendenčních informací, lze si z tohoto životopisného textu poskládat alespoň její původ a cestu na ministerstvo obrany.

Rodačka z Kozelsku je dcerou bývalého vojáka Viktora Shevtsova. Právě rodinné zázemí jí pravděpodobně vytvořilo podhoubí ke vztahu k armádnímu, vojenskému prostředí, které mohla vnímat z první ruky skrze otce. Tatiana se po absolvování střední školy věnovala ekonomice a začala studovat v Leningradském finančním a ekonomickém institutu, který se dnes pyšní statutem univerzity. Od roku 1991 se stala součástí státní správy a podle dostupných informací byla velmi aktivní hlavně v rámci daňové služby. Atraktivní účetní s láskou k vojenské službě ovšem mířila mnohem výš.

Daně a uniforma

O tom, co tkví za jejím kariérním postupem, jsou jenom spekulace, ve kterých má ruská propaganda jasno. Akcent na píli a schopnosti v daňové tématice ji údajně katapultovaly do Moskvy na ministerstvo financí, kde byla v roce 2004 jmenována vedoucí Federální daňové služby. Kontrolovala a zřizovala tak daňové odvody těch největších ruských firem, což ji přivedlo do velmi zajímavé společnosti. Zdejší kontakty jí pravděpodobně také přinesly velmi zajímavé finanční příležitosti. Časopis Forbes ji v roce 2013 zařadil mezi nejbohatší siloviky (lidé ze státní správy a vojenských sil) Ruska, když obsadila 13. místo.

V roce 2006 získala titul Ctěný ekonom Ruské federace a stala se také kandidátkou ekonomických věd. V roce 2010 ji příkazem tehdejšího ruského prezidenta Dmitrije Medveděva dosadili na post náměstkyně ministra obrany, kde je dodnes. Na veřejnosti v rámci své nové pozici vycházela pouze v uniformě, která dostávala jedno vyznamenání za druhým.

Armádní generálka

V současnosti ji ruská propaganda oslovuje pouze jako armádní generálku. Podle všeho je její úkol pro Ruskou federaci spojený hlavně v souvislosti s financováním armády, čímž je její role v aktuálním ukrajinské válečném konfliktu více než důležitá. Neprostupnost ruských informací a tendenční informace o nejvyšších představitelích země nám nemohou nabídnout komplexní obrázek o konkrétních osobnostech Ruské federace. Jisté ovšem je, že Tatiana Shevtsova je ve strukturách ruské moci silně zakořeněnou postavou, která svým počínáním podporuje a upevňuje moc, kterou pevně v rukou drží válečný zločinec Vladimir Putin.

