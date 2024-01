Putinův tank jen na vojenské přehlídky. Proti Ukrajině Armaty nebojují, chybí na ně zdroje

Tank T-14 Armata se měl stát ruským trumfem ve válce na Ukrajině, od tohoto nákladného projektu si Moskva slibovala, že vozidla, která z něho vzejdou, budou tvořit srovnatelnou konkurenci vůči svým západním protějškům, zejména v palebné síle a stupni ochrany. Leč tak se nestalo, protože Armaty, které byly nasazeny na Ukrajině jen ve značně omezeném počtu, se nejenže nezapojily do přímých bojů, ale plnily spíše propagační, s trochou nadsázky můžeme říct ornamentální funkci.

Oprávněné obavy?

V prosinci 2022 se na sociálních sítích objevila videa tanků Armata na cvičišti v jižním Rusku. Už tehdy však mnozí západní vojenští odborníci vyjádřili své pochybnosti o tom, že stroje budou v této fázi vývoje skutečně bojeschopné. A jejich slova se potvrdila. Nejmodernějším tankem, který už Ukrajinci několikrát zlikvidovali například pomocí bojového vozidla M2 Bradley, dodávaného USA, je v současné době T-90M. Stroj je v podstatě dočasná náhrada právě za Armaty, jejichž vývoj nedospěl zatím do zcela zdárného konce.

Až příliš vysoká očekávání

Na počátku vývoje Armaty však stála nerealistická očekávání ruských nejvyšších politických a vojenských činitelů. Na tanku se začalo pracovat již v roce 2009, poprvé se vozidla představila na vojenské přehlídce v Moskvě k tradičnímu Dni vítězství 9. května 2015. Tam však vozidlo postihla krátká porucha poté, co se tank na několik minut zastavil.

Drahý a zpožděný

Původně byla naplánována výroba 2 300 kusů, které měly do roku 2020 nahradit ve výzbroji ruské armády všechny ostatní typy hlavních bojových tanků včetně dýchavičných T-72. To byl však značně nadsazený cíl a politické vedení Ruska se tak muselo spokojit s mnohem hubenějšími výsledky, protože vývoj tanku byl poznamenaný prodražením, zpožděním státních zkoušek a také pomalou výrobou. Počet tanků se odhaduje v současné době na několik desítek. Do roku 2021 se mělo jednat o zhruba 40 kusů.

Výrobu stroje navíc komplikuje také skutečnost, že na Rusko byly v několika fázích uvaleny sankce, kvůli nimž do země, která stále okupuje část ukrajinského území, neproudí dovoz potřebných součástek.

Na papíře vypadá tank slušně, chybí však zdroje

Armata je vybavena novým dálkově ovládaným vysokotlakým kanónem ráže 125 mm 2A82–1M s hladkým vývrtem. Oproti starší verzi kanónu 2A82 došlo k prodloužení hlavně ze 48 na 52 ráží, čímž se pravděpodobně zvýšila přesnost i úsťová rychlost vystřeleného náboje. Hlaveň není vybavena ejektorem, protože díky bezposádkovému uspořádání věže není nutný odtah spalin a kouře. Stroj pohání motorová jednotka ČTZ 12N360 (A-85-3A) o výkonu 1 500 koní, maximální rychlost činí 80–90 km/h a dojezd 500 km.

Na papíře vypadá Armata více než solidně, ale Rusku chybí zatím zdroje na její zdárné dokončení a masovou výrobu, aby svůj nejlepší tank mohlo vyslat ve větším počtu na ukrajinské frontové linie. Proto dnes na Ukrajině můžeme vidět starší typy tanků, ale i vysloveně muzejní kousky v podobě T-55 a mnohých dalších.

