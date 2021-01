Recept na přesné vlaky: Ve Švýcarsku mají nejpřísnější pravidla v Evropě

Statistické údaje vykazují stále nelichotivý obraz naší železnice: zpoždění 5 až 15 minut je každodenní realitou, u rychlíků na delších trasách není výjimkou hodina a více. Jedním z nejnespolehlivějších vlaků byl expres Avala z Bělehradu do Prahy, u něhož před pěti lety vzniklo rekordní zpoždění 574 minut (přes 9,5 hodiny). Příčina byla samozřejmě velmi vážná: na cizím území před Avalou tehdy vykolejil jiný vlak... Tyto a další nepředvídatelné okolnosti jsou důvodem pro odmítání případného odškodnění za zpožděný příjezd spojů ze strany dopravců.

Informace o zpoždění vlaků, a to i do minulosti, podává (vedle stránek Českých drah a webových stránek dalších dopravců, jako je Regiojet, Arriva vlaky nebo LeoExpress) speciální aplikace Babitron, vyvíjená Institutem teoretické informatiky. Zajímavé údaje o provozu vlaků potom lze najít prostřednictvím aplikace Grafická poloha vlaku - GRAPP. Jedná se o interaktivní schéma českých tratí, na němž jsou jednotlivé vlaky a jejich aktuální poloha i zpoždění přístupné online.

Německé dráhy

U našich západních sousedů zabezpečuje největší podíl přepravních výkonů v osobní dopravě společnost Deutsche Bahn, na jejímž webu existují také příslušné odkazy. Vedle nepravidelností v regionální dopravě, daných přetížeností tratí, výlukami a dalšími okolnostmi, víceméně stejnými jako u nás, je ostře sledováno plnění jízdního řádu expresů ICE. Ty vzájemně propojují všechna velká německá města a zajíždějí i do zahraničí; jsou vlajkovou lodí Deutsche Bahn a jsou také odpovídajícím způsobem využívané.

Vzhledem k tomu, že se jedná o ucelené vysokorychlostní jednotky, nastávají při jejich provozu dva zásadní problémy - problém s kapacitou v exponovaných časech a úsecích a problém spolehlivosti. Může se stát, že na cestu přes celé Německo - například z Mnichova do Hamburku - je vypravena souprava, v níž nefungují některá WC, klimatizace v některých vozech, jsou nefunkční některé dveře a kuchyně vydává pouze nouzově omezený výběr studených pokrmů; návazné regionální expresy se pak potýkají s nedostatkem některých vozů a s odlišným řazením souprav oproti plánu. Neboli - vůbec v tom nejsme sami...

Švýcarské železnice

Švýcarské železnice jezdí oproti ostatním evropským drahám nesmírně přesně, toleruje se odchylka od jízdního řádu pouze 3 minuty. V čem to je? Především dlouhodobé velké investice do železniční infrastruktury, její stálé modernizace, přesně plánovaný a realizovaný nákup nových vozidel - resp. obměna staršího vozidlového parku za nový tak, jak to bylo při expertizách propočteno, a tak trochu i švýcarská akurátnost.

Každodenní průběh jízdy jednotlivých spojů je experty sledován a analyzován, aby mohla být přijata okamžitá řešení v případě problémů. Jen u dopravce SBB se o neustálé zlepšování služeb stará 32 300 zaměstnanců. Dráhy SBB denně provozují přes deset tisíc spojů, které bezpečně a komfortně přepraví více než milion cestujících. Alfou a omegou je návaznost jednotlivých přípojů, aby celý systém vytvářel jednotný integrovaný celek.

Pokud v minulosti vznikaly problémy se zpožděními vlaků a nutností čekat na opožděné přípoje, byly například některé úseky tratí upraveny na vyšší rychlost, aby se celý systém zlepšil. Po celé zemi se tak v hodinovém taktu (mimo špičkové časy ve dvouhodinovém) dá dostat bez přestupování nebo jen s jedním přestupem. Mimořádně komplexní informace o zpoždění vlaků podává webová stránka pünktlichkeit.ch.

KAM DÁL: Blatný se chválí, ale senioři se objednat na očkování nemohou, ministerstvo zdravotnictví dalo na Facebook pejska.