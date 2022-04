Reinkarnace: Žena na sociální sítě sdílela důkaz, ze kterého mrazí

Ella se při prohlížení fotek u jedné z nich pozastavila a s prstem ukazujícím na její praprababičku údajně vykřikla: „To jsem já!“

Malá Ella byla údajně na návštěvě v domě své babičky a fotografii viděla poprvé. Její matku Elly reakce tak vyděsila, že se s ní musela podělit na sociálních sítích. Považuje ji totiž za důkaz reinkarnace. Věří tomu, že Ella může být její znovuzrozená prababička.

Ve videu je možné slyšet, jak holčička pořád dokola opakuje: „Tohle jsem já.“

„Ona tu fotku nikdy neviděla, řekla, že je moje prababička ještě předtím, než věděla, kdo to je,“ uvedla žena na sociální síti.

„Co jsi to říkala?“ ptala se Elly její matka ve videu. „To je babička a já,“ odpověděla jí holčička.

„Ukaž mi ještě jednou, která z nich jsi ty,“ chtěla se ujistit žena.

„Tahle, to jsem já,“ řekla Ella s prstem přímo na obličeji své praprababičky.

Babičku, u které byly na návštěvě, celá situace dojala k slzám. Holčička jí totiž řekla úplně to samé, jen místo toto, aby řekla, že je to ona, a babička řekla, že je to ona a maminky babička. Předtím jí ale nikdo neřekl, kdo přesně na fotce je, neznala tedy ani jednu ženu, ale pojmenovala je přesně a bez jediného zaváhání.

„Můj syn je moje matka,“ přidala se jedna sledující. „Jednou mi řekl panenko, skoro jsem z toho spadla ze židle. Tak mi totiž říkala jen moje matka a nikdo o tom neví,“ pokračovala.

„Moje dcera několikrát řekla, že jsem byla její dcera nebo že jsem byla v jejím bříšku,“ přidala se další. „Moje matka zemřela, když mi bylo pět,“ dodala.

