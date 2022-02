Řekni tátovi, ať zastaví zabíjení, prosí lidi možnou Putinovu dceru

Mladá slečna, která je také známá jako Luiza Rozova, má být dcerou Putina a jeho dávné lásky, uklízečky Světlany Krivonogich. Pokud jsou tyto informace magazínu Projekt pravdivé, je to třetí dcera ruské hlavy státu. Má už totiž přiznané Mariu a Jekatěrinu.

„Tvůj otec zabijí lidi, situace může být ještě horší. Zastav válku,“ prosí ji lidé na sociálních sítích. „Zastav tátu, než na celý svět použije jaderné zdroje,“ žádá další komentář. „Jestli máš lidskou krev a ne satanskou, modli se, ať to skončí,“ tvrdí další.

Mohou za to Pandora Papers?

V každém případě ještě před pár měsíci na sociálních sítí velmi aktivní Luiza už nějakou dobu nekomunikuje, čehož si všimli i v New York Post. Může to být tím, že ji Putinův režim umlčel tak, jak už se to stalo celé řadě dalších lidí.

Odmlčení mladé ženy může přímo souviset s propuknutím aféry Pandora Papers. Údajná Putinova milenka Světlana má totiž disponovat obrovským majetkem, jehož původ je krajně nejasný. Patří tam třeba byt v Monte Carlu, který podle deníku The Sun figuroval i v dokumentech Pandora Papers. Světlana má mít také akcie v bance Rossija, dům v prestižní petrohradské čtvrti na Kamenném ostrově a tak dále.

Milostné eskapády

Buď jak buď, od 1. října se Luiza neozvala. Přitom je pravděpodobně docela kvítko. Není to tak dávno, co na sociálních sítích provokovala dost odvážnými snímky. Většinou však nezveřejňovala obličej. Některé fotky však unikly a i z nich je patrná podoba s Vladmirem Putinem.

Kdo ví, kolik dcer a synů Vladimira Vladimiroviče po světě pobíhá. Kremelská šuškanda hovořila i o jeho dalších milostných eskapádách. Jednou z jeho milenek měla být například olmypijská vítězka z Atén, gymnastka Alina Kabajevova.

