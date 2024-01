Rybář našel část zmizelého boeingu MH370. Objev popsal jako děsivý, proč ale nikoho nezajímal?

Nechvalně známé letadlo Malaysia Airlines MH370 se ztratilo 8. března 2014 s 227 cestujícími a 12 členy posádky na palubě. Nenašlo se nic, co by jen zdánlivě připomínalo důvody tragédie a vysvětlilo, co se s letadlem stalo.

Rybář Kit Olver z Austrálie oznámil, že jeho trawler vytáhl část toho, co považuje za křídlo z dopravního letadla. Hned si prý uvědomil, že nejde o soukromý tryskáč nebo jiné menší soukromé letadlo. Vedly ho k tomu zkušenosti, sám má totiž pilotní průkaz a něco odlítáno.

Proč ho Bůh ukázal právě mně?

Křídlo bylo tak velké, že ho nemohl dostat na palubu své lodi. Pamatoval si však místo nálezu a vše neprodleně oznámil místním úřadům. Křídlo jim popsal jako „velké z proudového dopravního letadla“. To ale bylo vše, tím veškerá snaha skončila. Kit přiznal, že ho od té doby nález pronásleduje, podle něj bylo hodně děsivé najít část letounu, jehož let skončil smrtí tolika lidí.

V létě 2015 byl kus křídla z malajsijského Boeingu 777 nalezen na ostrově Réunionu, trosky tak pluly oceánem tisíce kilometrů. I proto je zvláštní, že nález rybáře Kita nikdo neprověřil s tím, že se v daném místě trosky nemohou nacházet.

„Ptal jsem se sám sebe, proč Bůh tu věc ukázal právě mně. Přál bych si, aby tak nikdy neučinil,“ sdělil listu Sydney Morning Herald s tím, že se na Pána často obracel. „Jisté je jedno, tato věc byla mnohem větší než cokoli v kategorii soukromých letadel.“

Úřady neměly zájem

George Currie pracoval jako první důstojník na několika Kitových lodích více než 20 let. Když popisoval den, kdy bylo křídlo nalezeno, řekl: „Nemáte ponětí, jaké potíže jsme měli, když jsme to vytáhli. Bylo to neuvěřitelně těžké, napnulo síť a roztrhlo ji. Bylo příliš velké, než abychom ho dostali na palubu.“

Dodal, že rozhodně nešlo o křídlo z vojenského letounu, protože bylo čistě bílé. „Trvalo nám celý den, než jsme ho ze sítě dostali pryč.“ Je zvláštní, že úřady neprojevily žádný zájem o to, aby oznámení prověřily, omezily se pouze na prohlášení, že jde zřejmě o fragment přepravního kontejneru, který vypadl z ruského plavidla v Robe.

Nechtějí zjistit pravdu?

Důvody byly zřejmě ty, že podle odborníků se letadlo zřítilo do jižní části Indického oceánu, stovky mil od místa, kde Kit a jeho posádka našli křídlo. Kit nicméně tvrdí: „Lovím vlečnými sítěmi 35 let a toto nebyl přepravní kontejner.“ Doplnil, že za tu dobu už z vody vylovil mnoho věcí, včetně kusů letadel, takže pozná, co má před sebou.

I když ani dnes není zcela jasné, zda tento objev patřil ztracenému letu, jistě vyvolává některé zajímavé otázky o letecké katastrofě. Hlavně jde o to, proč se nikdo zodpovědný ani nepokusil oznámení prověřit. Jako by prostě nebyl zájem zjistit pravdu...

Zdroje: redakce, Sydney Morning Herald, unilad.com

