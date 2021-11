Šéfkuchaře zabil had, ze kterého chtěl udělat delikatesu. V době tragédie už plaz neměl hlavu

Polévka z kobry siamské je v Číně oblíbenou pochoutkou. Příprava pokrmu však není bez rizika, o čemž se přesvědčil i šéfkuchař z provincie Guang-tung, který byl vyhlášeným mistrem právě na toto jídlo. Ovšem jak je vidět, i "mistr tesař se někdy utne". Tentokrát to bohužel pro muže bylo tragické zaváhání.

Chtěl ji hodit do odpadků

Na druhou stranu se nedá příliš mluvit o tom, že by kuchař udělal nějakou vážnou chybu. Kobru zabil a její hlavu chtěl po zhruba dvaceti minutách vyhodit do odpadků. Ta ho však kousla a než mu byl aplikován protijed, zemřel. Jed právě této "plivající" kobry je přitom velmi účinný. Obsahuje neurotoxiny, které oběť paralyzují a udusí ji. Protijed tak musí být podán velmi rychle.

„Seděli jsme v restauraci a čekali na menu k narozeninám mé ženy, když najednou začal rozruch. Nevěděli jsme, co se děje. Jen jsme z kuchyně slyšeli křik,“ vysvětlil čtyřiačtyřicetiletý Lin Sun s tím, že než dorazili lékaři, šéfkuchař byl mrtvý.

Useknutá hlava útoku nebrání

Podle policejního mluvčího šlo o velmi neobvyklý případ. Podle něj však šlo o jasnou nehodu. „Pan Fan měl na kousnutí vážnou reakci. Pro jeho záchranu nešlo nic dělat. Připravoval hada sám a měl smůlu. Bylo to tragická nehoda.“

Odborníci tvrdí, že hadi i další plazi mohou být nebezpeční i hodinu po zabití. Jeden z nich to pro Daily Star komentoval takto: „Hlava zůstala nadále naživu a kousla ho do ruky. V době, kdy had přijde o hlavu, je opravdu mrtvý, ale díky reflexům může stále fungovat. Zkrátka hadi mohou vstříknout jed i poté, co je jim hlava odňata.“

Hadí maso je pochoutka

V některých zemích lidé věří, že konzumace hadího masa má mystické přínosy pro zdraví. To také vedlo k tomu, že některé druhy těchto plazů byly loveny až do téměř úplného vyhubení.

Přitom "plivající" kobry nejsou nijak známé tím, že by své oběti kousaly. Logicky dávají přednost útokům zdálky, mají k tomu dobré vybavení. Jejich cílem jsou většinou oči oběti a jejich přesnost je podle webu Daily Star úctyhodná.

Zdroj: Daily Star

