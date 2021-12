Sekla s prací zdravotní sestřičky, muži teď platí za to, že jim posílá fotky. Některé ukázala a řekla, kolik si vydělá

Osmadvacetiletá žena svoji práci milovala. Ale postupně přicházela na to, že chce žít také mimo svoji práci. Na to jí ale nezbývaly peníze. „Dokázala jsem toho hodně, pomohla mnoha lidem. Ale vděku jsem se dočkala jen málokdy,“ vysvětlovala na webu Daily Star. A když přišly mnohem vyšší nároky na pracovní nasazení během pandemie koronaviru, rozhodla se ve zdravotnictví skončit.

Koronaviru se už nebojí

Pro Němku z Kolína nad Rýnem se najednou všechno dramaticky změnilo. Má tolik klientů, že by před kamerou mohla být klidně celý den. Ale to nepotřebuje. Stačí jí pár hodin denně a má vyděláno. Může se věnovat svým koníčkům, chodit ven s přáteli. Věci, které dříve dělala jen výjimečně.

„Je to skvělé. Když mluví o koronaviru, jsem moc ráda, že se mě to přímo netýká. Doma je logicky menší šance, že se nakazím,“ usmívá se žena, která si říká Cora Diamond. Zároveň uvažuje, že svoji kariéru posune ještě o něco dále.

Je to její vysněná práce

Nejprve to byly jen fotky, pak web kamera. Teď možná přijde na řadu plný úvazek "erotické umělkyně". Znamená to, že se bude předvádět živě a většímu počtu lidí, nebude to tedy jeden klient, který jí předem řekne, co chce, a za to zaplatí.

„Dozvěděla jsem se o tom od přátel, kteří už to dělají. Je to moje vysněná práce.“ A faktem je, že Cora není zdaleka jediná, kdo vyměnil práci za kariéru na internetu. Zkrátka snadno vydělané peníze z pohodlí domova jsou velkým lákadlem.

Zdroj: Daily Star

