Seniorka zabila, rozřezala a spálila tělo manžela. Jak zajistila, že si nikdo ničeho nevšiml?

O tom, že se starší manželé často hádají, věděl široko daleko každý soused. Jí bylo pětasedmdesát let, jemu o rok víc a společnou domácnost sdíleli přibližně patnáct let. Pro ženu šlo už o čtvrtého muže v jejím životě. To, k čemu se ale v létě roku 2021 schylovalo, by si asi nikdo nepřipustil.

Tragédie na chalupě

Jediným svědkem hrůzného činu, k němuž se seniorka odhodlala 5. srpna 2021, se stala romantická roubenka na Českolipsku v Heřmanicích u Žandova. Právě sem jezdili její postarší majitelé za víkendovým nebo i letním odpočinkem. A právě toto místo se stalo muži osudným, když se jako téměř denně strhla hádka, která ale tentokrát neskončila prásknutím dveřmi nebo následným usmířením. Rozčílená žena vzala do ruky sekyru a jejím topůrkem svého partnera dvakrát silně udeřila do hlavy. Z obyčejné hádky se tak rázem stala vražda.

Zkrat, nebo připravená akce?

Možná by se všechno dalo svést na afekt, na chvilkový zkrat. Žena by – i vzhledem ke svému věku a celkem špatnému zdravotnímu stavu – mohla vyváznout s celkem mírumilovným trestem (vzhledem k tomu, k jakému činu se odhodlala). Jenomže to, co následovalo, se už na žádný výbuch emocí svést nedalo. Co se dělo dál?

Jáma se jí hodila

Na zahradě byla už dříve vykopaná jáma. Snad chtěli manželé sázet stromy, možná měli jiné úmysly. A právě tato jáma se ženě v tuto chvíli dokonale hodila. Svého manžela se totiž rozhodla sprovodit ze světa dokonale. Nejenže jej připravila o život, ale chtěla se zbavit jeho těla tak, aby jej nikdo nikdy nenašel. K tomu chtěla využít oheň. Jenomže odvléct tělo mrtvého muže přes celou zahradu by bylo jednak složité a jednak by se také musela obávat odhalení. Vyřešila to tedy po svém…

Rozřezat a spálit

Pětasedmdesátiletá vražedkyně vzala nůž a svého muže zkrátka rozřezala na kusy. Ty pak postupně nanosila k díře na zahradě, kde tělo postupně, dokonce několik nocí po sobě, pálila. Můžeme se divit, že si nikdo ze sousedů nestěžoval na zápach, který se musel vesnicí linout. I na to ale vynalézavá žena myslela, a tak je raději předem varovala. Uvedla, že bude pálit staré věci, které našla v chalupě. Každý přece ví, jak zapáchá třeba plísní poškozený nábytek.

Důvěřiví sousedé

Lidé v okolí přijali informaci jako fakt, a tak si možná postěžovali jeden druhému, že se ten zápach šíří mezi chalupami už třetí den, ale víc se nestalo. Růžena Hájková tak měla dost času a klidu na to, aby se mohla manželova těla zbavit tak důkladně, že po jeho existenci nakonec zbyly jen dva zuby.

Horší to bylo v paneláku

Zatímco v Heřmanicích se vražedkyni podařilo všechno prozatím utajit, horší to bylo po návratu domů. V paneláku, i když se často mluví o opaku, se lidé většinou znají – alespoň nejbližší sousedé. Těm byl podezřelý náhlý klid v bytě, odkud dříve slýchávali časté hádky, a také se poptávali, kam muž zmizel. Krutá žena si vymýšlela nejrůznější výmluvy, ale výčitky svědomí ji po několika týdnech stejně dohnaly.

Vše pak po pravdě odvyprávěla sousedce, o níž dobře věděla, že pracuje u policie. Vysvětlila jí také, že se k takovému činu rozhodla proto, že se cítila ve vztahu dlouhodobě týraná. To ale jednoznačně vyloučili prakticky všichni, kdo seniorský pár znali. Podle nich to byla právě žena, která se projevovala výrazně dominantě.

Těla se zbavila téměř dokonale

Ve chvíli, kdy se policie o případu konečně dozvěděla, se vyšetřování rozeběhlo na plné obrátky. I když ale policie důkladně prohledala označené místo činu i břeh místního potoka, do něhož vražedkyně v kýblu popel svého zabitého muže nosila, nic víc než dva zuby po muži nezůstaly. Tak dokonalou práci seniorka odvedla. Protože se ale ke všemu postupně přiznala, nepotřebovali kriminalisté už další důkazy.

Jak celý případ skončil? Samozřejmě před soudem, který vražedkyni vyměřil dvanáct let vězení. Pokud se z něj dostane, opustí tedy brány věznice před devadesátkou.

Zdroje: Deník, Právě dnes, CNN Prima NEWS

