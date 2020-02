Splnit si sen, ale ve spánku. Existuje několik triků, jak ovlivnit, co se vám zdá

Sny na objednávku. Zní to jako věta z nějakého sci-fi filmu, kde pomocí nějakého futuristického zařízení připnutého k hlavě ovlivňujete právě to, co se ve vaší hlavě během spánku odehrává.

Realita je však mnohem pragmatičtější a způsob, jak být tvůrcem vlastních představ podvědomí, je pro některé citlivé jedince vlastně velmi jednoduchý. Někdo je schopný na základě několika rad propadnout lucidnímu snění, ale s trochou pozornosti si brzy uvědomíte, že sny můžete ovlivnit opravdu jednoduchými kroky.

Snová objednávka

S podvědomím to však nefunguje jako v restauraci, kde si vybíráte to, na co máte chuť. Pokud si tak přejete erotický sen nebo nějaké zajímavé dobrodružství, rozhodně k tomu nestačí následující triky. Vliv to má bezesporu veliký.

Zásadní je třeba poloha ve spánku. Je vypozorováno, že pokud ležíte na levém boku, zdají se vám převážně noční můry. Druhý bok naopak představuje poněkud klidnější představy během tvrdého spánku. Některé rady tvrdí, že k erotickým snům se dostanete tak, že si lehnete na břicho.

Ani v jednom případě se nejedná o zaručený trik. Mysl je přece jenom velmi složitý vesmír plný myšlenek, vzpomínek a fantazií. Vědci však zjistili jednu zajímavost. Pokud hrajete na nějaký hudební nástroj, vaše sny jsou většinou podbarvené nějakou příjemnou hudbou.

Ani poloha vašeho těla či hudební genialita vás však neuchrání před nočními můrami, pokud je za bdělosti přivoláváte koukáním se na horory či čtením děsivých knížek. To, co bezprostředně před spánkem děláme, většinou zásadně ovlivňuje to, co se ve snu odehrává. Stojí tak za to myslet dopředu a před spánkem učinit nějaké rituály, které vám pomohou k příjemnému snění.

Snová vůně

Vědci zjistili, že jedním z prvků, který je schopný výrazně ovlivnit to, co se vám zdá, je vůně. Květina vám navodí klidný spánek a sen bude jenom třešničkou na dortu. Nepříjemná vůně tak zcela logicky způsobuje i strastiplné sny. Negativním způsobem se do snů promítají i těžké a depresivní myšlenky. Kromě toho, že obecně ovlivňují kvalitu spánku, tak i průběh snů může být velmi snadno pokřiven nějakou starostí, kterou si s sebou nesete do postele.

Pokud chcete svoje sny vědomě měnit a prožívat podle svého přání, je také nutné se naučit určité techniky. Důležité je si umět sny pamatovat. To vyřeší tužka a papír. Jeden z pokročilejších způsobů, které otevřou bránu do lucidního snění, je kontrola nápisů v bdělém stavu, protože se po určité době může stát, že podobnou kontrolu provedete během spánku, kde se nápisy mění.

Jsou však i jiné způsoby, jako je pravidelná kontrola času na hodinkách či silné meditativní soustředění na dýchání. Velmi pomáhá konzumovat před spánkem jídlo, protože je vědecky dokázáno, že mozek následně pracuje mnohem výkonněji. Tak tedy hodně štěstí a dobrou noc.