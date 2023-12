StarDance: Kubelkové ukradli šperky, porotkyni nahradili. Nezaobírejte se s*ačkama, přál si Maršálek

Zatímco sedmý, charitativní večer StarDance se nesl v poklidném duchu, nenarušovaném obavou z vyřazení, tentokrát už šlo znovu do tuhého. Všem pěti zbývajícím párům navíc patřil taneční parket hned dvakrát – poprvé tančili jen soutěžící se svými partnery, zatímco ve druhé části večera se k nim přidali ještě další profesionální tanečníci.

Zdeněk Chlopčík byl za hodného

I když se Václav Kuneš tentokrát objevil jen jako záskok za oblíbenou porotkyni, tanečníky nijak nešetřil a zdál se být dokonce přísnější než sám Zdeněk Chlopčík, který je svojí náročností známý. Ten se protentokrát dokonce proměnil v jakéhosi mluvčího soutěžících a se svým dočasným kolegou často diskutoval, aby mu vysvětlil složitost soutěže a mírnil jej v jeho nárocích.

Okradená Iva Kubelková

Ačkoliv, jak už se stalo tradicí, měly všechny páry dokonale propracované choreografie, zaujal z tohoto pohledu hlavně tanec Ivy Kubelkové a Martina Prágra, kteří si pro svůj tanec vybrali známou ústřední melodii z filmu Růžový panter. Po vzoru této detektivní komedie se také na parketu odehrála „loupež“ moderátorčiných šperků, které v průběhu tance skončily v kapsách Martina Prágra.

Eben chce být jako Pavlovičová

Moderátora StarDance Marka Ebena ale inspirovala i další soutěžící, mladičká herečka Darija Pavlovičová. Tentokrát šlo o příhodu ze zákulisí. „Já když jdu ráno na zkoušku, tak tam máme takový stůl, kde jsou vyložené Josefovy produkty. Jak tak na ně zamyšleně hledím, tak tam bylo něco, co vypadalo jako takový vdolek. Já jsem sledoval ten vdolek a uviděl jsem Dariju. Řekl jsem si: chlapče, chceš vypadat jako Darija, nebo jako ten vdolek? Tak jsem o tom přemýšlel a došel jsem k názoru, že bych radši vypadal jako Darija, ale bohužel jsem během toho přemýšlení už sežral ten vdolek,“ přiznal Marek Eben.

Desítky a Genzerovo prozření

U poroty i tentokrát sklidili největší úspěch Eva Adamczyková a Jakub Mazůch, kteří si za svůj druhý, tedy současný tanec vysloužili znovu tři desítky. Pochvaly se ale tentokrát dočkal také Josef Maršálek, a to také ve druhé, volnější části večera. Richard Genzer dokonce konstatoval, že Maršálkův výkon hodnotila sama jeho hlava už v průběhu tance. „Geňo, koukej, Maršálek opravdu tancuje,“ myslel si prý, když sledoval parket, který opanoval právě královský cukrář tancem s indickými motivy.

Pochvala a pak vyřazení

Ani to ale bohužel nestačilo na postup do dalšího kola. Velký muž, který v sobě možná objevil nové možnosti, poděkoval všem, kteří se na programu podíleli. „Prosím vás, nezaobírejte se sračkama, život je strašně krátký,“ zakončil a rozloučil se se soutěží.

Mezi posledními čtyřmi páry, které tímto postoupili do semifinále, tak zůstali Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, Iva Kubelková a Martin Prágr, Eva Adamczyková a Jakub Mazůch a nakonec také Vavřinec Hradilek a Kateřina Bartuněk Hrstková.

