Strašlivý rok 2024 podle Nostradama: Tisíce mrtvých během katastrofy, zemře i slavný muž

Rok 2024 má být podle Nostradama plný změn. Je otázka, do jaké míry je možné tomu věřit, proroctví už mnoho let zkoumá celá řada odborníků. Faktem však je, že mnoho Francouzových vizí se naplnilo až s dramatickou přesností.

Uvidíme, jestli abdikuje britský král Karel III., jak Nostradamus tvrdí. Svět by také měl přijít o papeže Františka, který se už loni potýkal s vážnými zdravotními komplikacemi a v jeho šestaosmdesáti letech může být i zdánlivě obyčejná viróza bohužel osudná. Ač by to samozřejmě bylo tragické, nebylo by to nic v porovnání s tím, co nás podle Nostradama ještě čeká.

Válka a změny klimatu

Nostradamus píše o další světové válce, čímž však může myslet už probíhající konflikty na Ukrajině a v Gaze nebo napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem. Na druhou stranu je možné, že se tyto zatím spíš regionální střety spojí do jednoho globálního, který zasáhne doslova celou planetu.

Nostradamus se také pozastavil nad změnami klimatu, které mají být právě letos naprosto zásadní. Podle něj musíme čekat silné bouře a zvýšené teploty, kvůli kterým planetu zasáhne mohutná vlna veder. Což také může být věc, která naváže na rok 2023, kdy jsme se potýkali s nadprůměrnými teplotami.

Katastrofální zemětřesení

Francouz také věřil, že v roce 2024 proběhne zemětřesení epických rozměrů, které si vyžádá životy tisíců lidí. Místo není specifikováno, věštba však připomíná události, které se staly loni v marockém Marrákeši. Případně může jít o přírodní pohromy, se kterými se momentálně potýká Island.

Zajímavé je, že Nostradamus není jediný, kdo vidí tragické zemětřesení. Stejně totiž mluví například uznávaný věštec a psycholog Craig Hamilton-Parker, kterému se přezdívá nový Nostradamus. On dokonce místa katastrofy konkretizoval – má jít zejména o Kalifornii a Texas. Tak uvidíme, jak to s námi nakonec bude. Nezbývá než věřit, že se předpovědi nenaplní.

Zdroje: redakce, marca.com, YouTube

KAM DÁL: Je to tvář Jacka Rozparovače? Našli ji na vycházkové holi staré 130 let.