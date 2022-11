Svatý Martin a magické rituály: Listopadové datum přinese hojnost a zodpoví otázky. Je důkazem, že zázraky se dějí

Životní lekce, které nám rok 2022 přinesl, se právě teď ukazují jako nesmírně prospěšné. Jsme plní energie, máme motivaci a toužíme dokončit to, co jsme si letos naplánovali. To, co už na tomto světe není více pro nás, z našich životů odejde.

Už jste někdy slyšeli druhého říkat, ať si něco přeje, když se ukážou na hodinách opakující se čísla? Nejde o žádnou zábavu. Říká se, že v takové chvíli jde o čísla andělská, která s sebou nesou určité poselství.

Číslo jedna

Jedničky budeme mít v datu hned čtyři, pokud se k tomu přidá jedenáctá hodina dopoledne, tak dokonce šest. A co potom, až na hodinkách padne jedenáct minut po jedenácté! Číslo jedna je tradičně symbolem vlastní sebehodnoty, růstu i schopností vyřešit konflikty, které dříve zůstávaly ve vzduchu. Uzdraví také staré křivdy, případně trable v partnerských vztazích.

Číslo dvě

Dvojka je symbolem zisku a kariéry. Pokud zaměříte svou mysl na afirmace, už brzy může být vyslyšeno vaše volání o pomoc. Udržte si pozitivní mysl, dnes to bude velmi důležité. Na co myslíte, to do svého života přitahujete. Rychlostí, jakou by se vám vrátily černé myšlenky, byste byli překvapeni i vy.

Hvězdám vládne Štír

Každá kapitola v životě nese svůj význam. Jedna učí zrozence znamení zvěrokruhu postavit se za svůj názor, další vnáší do života štěstí. Z role oběti svého života vystoupíme, pokud se začneme ptát, co se nám tím hvězdy snaží říct. Vyvarujte se otázky, proč právě vy. Nemyslete na to, že se vám stále nedaří, nic nedopadne tak, jak má. Přijměte příležitost k růstu, a to zejména v profesní sféře.

Současná konstelace má velmi silnou energii a je jako stvořena pro magické rituály a kouzla. Vhodná je v tento den očistná koupel, která podpoří naše záměry. Nepříjemná by nám v tento čas však mohla být kritika, a to i ta, která je konstruktivně podaná. Vůbec nejlépe na tom budou ti, kteří rádi analyzují. Síle dnešního dne nahrává i nedávný úplněk v Býku, který vedl jednotlivce k touze po penězích a materiálním zabezpečení. Pokud jste si tak už dávno chtěli říct o zvýšení mzdy, teď je ten pravý čas.

Budeme toužit po úspěchu

Budeme nuceni udělat životní změny, činit odvážná rozhodnutí i prioritizovat. Nadále už nebude možné soustředit se pouze na práci, byť otázka peněz zůstává stále v popředí. O pozornost se ale hlásí vnitřní pravda. Přesvědčení, že si v životě zasloužíte o mnoho víc, než co se vám teď dostává. Vůle nesetrvávat v tom, co už vám dále nedělá radost. Ochota tvořit si svůj vlastní život.

Opustit zajetý stereotyp může být nesmírně náročné. Na druhou stranu to přináší výzvy, které vám znovu nalijí krev do žil. Všechny překážky, se kterými se ve svém životě setkáváte, jsou jenom vnitřní strachy, které v sobě máme zakořeněny už od dětství. Právě naučené vzorce, ve kterých fungujeme celý život, by nám mohly být překážkou. Velká rozhodnutí podpoří také odvážný Štír, vládnoucí znamení zvěrokruhu. Ten je zvyklý vykročit si pro svůj úspěch bez ohledu na to, co si o něm druzí myslí nebo co mu radí. Inspirujte se od něj. Nedovolte druhým, aby vás přesvědčili, že něco nezvládnete. Už Henry Ford říkal, že pokud si myslíte, že něco dokážete nebo nedokážete, v obou případech máte pravdu.

Jak na očistnou koupel

Vůbec nejlepším pomocníkem vám při rituální koupeli na svatého Martina bude obyčejná sůl. Napusťte si vanu nebo nádobu s vodou, teplota by měla být zhruba tak akorát, aby vám bylo příjemně. Otevřete sůl a než ji nasypete do vody, myslete na vaše současné nejpalčivější téma, které vám nedá spát. Představujte si, jak myšlenku pouštíte do neznáma, jak jí dovolujete od sebe odejít. Sůl pomáhá očistě a vodě jako představitel jednoho ze čtyř elementů umožňuje znovuzrození.

Poté nasypte sůl do vody. Doporučuje se nešetřit. Buďte ve vodě tak dlouho, jak vám to bude příjemné, nezapomínejte však intenzivně myslet na to, co od sebe pouštíte. Klidně se s některými svými pocity rozlučte, poděkujte jim, že v jednu chvíli byly přínosné.

Přidat můžete také vzácné kameny, vhodným je dnes ametyst nebo safír. Pokud kámen doma nemáte, zkuste bylinky. Vhodná je levandule, heřmánek nebo meduňka.

Svatý Martin zvěstuje nejen zimu, ale také šanci na nový začátek a splněné sny.

