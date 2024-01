Švédské kladivo na ruské okupanty: Bojové vozidlo pěchoty CV90 kupuje i Česká republika

Švédsko zásobuje Ukrajinu bojovými vozidly pěchoty CV90, které putují na horké bojiště společně s dalším vojenským materiálem. Právě toto bojové vozidlo je jedním z nejlepších zbraňových prostředků v kategorii bojových vozidel pěchoty a ve válce na Ukrajině je vydatnou pomocí proti ruským agresorům.

Značné nároky Švédů na vozidlo

Na novém vozidlu se začalo pracovat v osmdesátých letech, kdy Švédsko potřebovalo nahradit dýchavičné pásové vozidlo Pbv 302, které už nesplňovalo dobové standardy, nicméně severská země je měla ve výzbroji až do roku 2014. Švédové kladli na nově vyvíjený stroj poměrně značné nároky, mělo být vysoce mobilní v náročném terénu při výborné ochraně posádky, mělo vynikat svou odolností a mělo uspět jak v protitankovém, tak protiletadlovém boji. Navrch mělo vynikat univerzálností, všestranností a spolehlivostí.

Tyto představy se začaly zhmotňovat, když v roce 1983 vznikla pracovní skupina Stridsfordon 90 (doslova Bojové vozidlo 90), v níž usedli zástupci švédské armády, vládní agentury pro vyzbrojování a švédských zbrojovek (především Hägglunds a Bofors). Skupina v roce 1985 dokončila projektové práce a o rok později švédská vláda objednala první prototypy nového vozidla. První stroje putovaly ke švédským ozbrojeným silám v roce 1994.

Vozidlo pohání dieselový osmiválcový motor Scania DSI 14 nebo DSI 16, maximální rychlost činí 70 km/h a dojezd 320 km. Co se týče zbraňové výbavy, každá z verzí má jinou úpravu ráže kanonu. Zatímco CV90 Mk I a CV90 Mk II jsou vybaveny kanonem Mk44 Bushmaster II ráže 30 mm, varianta Mk III má k dispozici kanon Bushmaster III ráže 35 mm s podporou úsťově programovatelné munice. Nejmodernější verze je MkIV, která přináší řadu vylepšení. Věž může být osazena kanonem Bushmaster II v ráži 30 nebo 40 mm, kanonem Bushmaster III v ráži 35 mm nebo 50 mm, či dokonce 120mm kanonem Cockerill pro použití vozidla v roli lehkého tanku, respektive vozidla palebné podpory.

Vozidla míří na Ukrajinu i do České republiky

Zmíněnou verzi MkIV si pořizuje od Švédska také Česká republika, celkem se jedná o 246 vozidel v hodnotě 60 miliard korun. Stroje mají být dodány mezi lety 2026–2030. Původně bylo CV90 zařazeno do tendru na nákup nových bojových vozidel pěchoty a celkem se o zakázku ucházeli další tři uchazeči. Tendr byl však zrušen a nová ministryně obrany Jana Černochová rozhodla o tom, že se osloví přímo švédská vláda (metoda G2G – government to government), a nákup se tak znatelně urychlil.

Obrněnce dostává i Ukrajina, která již dva roky svádí boje s ruským agresorem. V lednu 2023 švédský premiér oznámil transfer 50 vozidel. V červnu 2023 byl na Ukrajině zaznamenán transport strojů na frontu, kde se zapojily do bojů proti invazní ruské armádě. Další stroje dodá kromě Švédska také Dánsko, které je rovněž provozovatelem CV90. Pro Ukrajinu je jistě v této souvislosti určitě dobrou zprávou, že vznikne se Švédskem společný podnik na jejich výrobu, v prvé fázi se počítá s produkcí 1 000 vozidel, jak už dříve oznámila náměstkyně ukrajinského ministerstva obrany Hana Maliarová.

Stroje čekaly na své první bojové nasazení do roku 2004. Vozidla v počtu 13 kusů se účastnila mírové mise OSN v Libérii. Norsko, které je rovněž provozovatelem strojů, je v roce 2007 poslalo do akce proti islamistickému hnutí Tálibán. Stalo se tak v rámci koaliční operace Harekate Yolo, která cílila na pozice Tálibánu v oblasti severozápadního Afghánistánu. Můžeme říct, že útok norských obrněnců byl místy drtivý a výsledkem byly desítky mrtvých Tálibánců. V Afghánistánu však norské CV90 operovaly i nadále, v květnu 2008 se například vojáci mechanizovaného praporu Telemark dostali do tálibánské palby z těžkých kulometů a RPG, z níž ale vyvázli bez vlastních ztrát, zatímco 13 nepřátelských bojovníků bylo zabito.

Modernizace na pokračování

Vozidlo se navíc stále modernizuje, aby obstálo na bojišti 21. století, a vylepšení budou vtělena do následujících variant. Jako CV90MkV je označována budoucí vývojová generace tohoto vozidla, jehož vývoj kontinuálně probíhá v režii výrobce ve spolupráci se švédskou armádou. Zatím nicméně neexistuje ani oficiální požadavek švédské vládní agentury pro vyzbrojování a předpokládá se, že vývoj bude trvat minimálně do roku 2027.

Novinky by měly zahrnovat integraci systému řízení C4ISR, minimalizaci tepelné a radarové stopy vozidla, integraci nových generací protitankových řízených střel, integraci dronů a podporu pro hybridní pohon vyžadovaný švédskou armádou. Osvědčená švédská značka tak má vynikající technologický potenciál i do budoucna.

