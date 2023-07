Svět zachrání narcisy a farmáři z Walesu: Už tuší, jak na kravské plyny a oteplování Země

Narcisy, jsou nejen symbolem Walesu, ale jak bylo zjištěno, jsou pravděpodobně také vynikajícím doplňkem do krmení pro skot.

Více narcisů, méně kravských plynů

Proč by měly krávy žrát právě narcisy? Mají totiž tu výhodu, že snižují množství plynů, které se tvoří v kravských útrobách, a tedy i těch, které potom jejich otvory odcházejí do ovzduší. Jak je známo, jde o oxid uhličitý a metan. O ten jde především, tvoří totiž významnou složku takzvaných skleníkových plynů. Těch plynů, které se podílejí na oteplování planety. Narcisy zabrání plynatosti skotu, narcisy také zachrání život na Zemi. Je to možné? O tom se odborníci sice zatím ještě přou, ale jedna z cest by to rozhodně být mohla. Logika by tomu nasvědčovala.

Velšané se činí

Není divu, že s tímto nápadem přišli právě chovatelé skotu ve Spojeném království. Farmářská tradice, stejně jako samotné narcisy, k částem téhle monarchie zkrátka neodmyslitelně patří. Pokud by chemická látka hemanthamin, získaná z květů narcisů, pomohla snížit „produkci“ metanu v kravských vnitřnostech o třetinu, jak slibují provedené pokusy, mohlo by jít o opravdu zajímavý příspěvek ke zlepšení světového klimatu. Vždyť právě plyny, které vychází z krav, představují čtrnáctiprocentní celosvětový podíl skleníkových plynů.

Zachrání krávy lidstvo?

K testům, které byly prozatím provedeny, posloužily vědcům umělé kravské žaludky. Zkoušet novou metodu na živých zvířatech je podle nich zatím sice předčasné, ale i tak si od svého nápadu hodně slibují. I kdyby se to podařilo, ještě by to neznamenalo výhru pro celé lidstvo. Stejně jako krávy, budeme i my muset přispěchat se svojí pověstnou troškou do mlýna. Samotné krávy a jejich lepší zažívání svět nezachrání, ačkoliv kus cesty bychom tak ujít mohli.

Zemědělci se chtějí zapojit

„Jako chovatelé hospodářských zvířat jsme rozhodně připraveni hledat různé alternativy ke snížení emisí metanu,“ uvedla Abi Reader, viceprezidentka Svazu farmářů v Anglii a Walesu NFU s tím, že nyní musí proběhnout testy, zda bude taková dieta pro skot vhodná a jaké skutečné výsledky přinese. Pokud se ale nynější domněnky potvrdí, můžeme si blahopřát.

