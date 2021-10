Symbol USA měl patřit Egyptu. Americkou Sochu svobody zasáhne ročně až 600 blesků

Dar francouzského lidu obyvatelům Spojených států je monumentální neoklasicistní socha z mědi, jež se od svého odhalení stala důležitou památkou a hlavně nepřehlédnutelným symbolem USA. Její výška pohybující se okolo 47 metrů je cílem milionů turistů z celého světa, a tak není překvapením, když na výročí jejího odhalení je nutné připomenout několik důležitých faktů.

Volání po svobodě

Sochař Frédéric Auguste Bartholdi, který stojí za celým projektem od počátku, byl v časech realizace rozptýlen do několika velkých projektů. Na konci šedesátých let 19. století měl totiž pro Egypt vytvořit u severního vjezdu do Suezského průplavu obrovský maják v podobě staroegyptské rolnice, která měla držet plápolající pochodeň.

Vzniklo několik skic, ale projekt nebyl nikdy realizován. Právě přípravy pro egyptský monument byly zásadní pro vznik podoby budoucí římské bohyně svobody, jež své místo našla na Liberty Island. Samotný nápad darovat Spojeným státům významné sochařské dílo se však v hlavě sochaře Bartholdiho rodil už velmi dlouho. Kromě zlepšení vztahů s USA se mělo totiž jednat o politickou provokaci vůči represivní monarchii vedené Napoleonem III. Socha svobody měla ve francouzském lidu vzbudit volání po nové demokratické tváři tradiční evropské velmoci.

Po válce

Realizaci zásadně oddálila francouzsko-pruská válka, kde byl samotný Bertholdi ve službě jako major domobrany. Po zajetí Napoleona III. přišly i liberálnější poměry v zemi a sochař obnovil nápad se svým vlivným přítelem Édouardem Reném de Laboulaye, který s podobným nápadem přišel jako první.

V roce 1871 se Bertholdi poprvé vydal přes Atlantik do USA a hned si vyhlédl ideální místo pro jeho potenciální sochařské dílo. Byl jím ostrov v té době pojmenovaný ještě Bedloe's Island. Důvod byl prostý. Právě tento kus pevnin míjely připlouvající parníky mnohdy i s novými občany, kteří v USA hledali šanci na nový, lepší začátek.

Iniciativa sochaře byla obrovská, dvakrát napříč projezdil celé Spojené státy a dokonce dostal ubezpečení z úst tehdejšího prezidenta Granta. Ohlášení kampaně a hledání finanční prostředků se však naplno pustilo až v roce 1875.

Rozdělené financování

Peníze na Sochu svobody se sbíraly ze všech možných stran. Vzhledem k tomu, že kampaň byla na obou stranách jak v USA, tak ve Francii, připojily se k příspěvkům od bohatých také malé částky od obyčejných občanů. Dohoda zněla, že Francie zaplatí náklady na sochu a Spojené státy zase náklady za podstavec.

Byť shánění finančních prostředků byla práce na dlouhou trať, Bertholdi už pracoval na ruce a rameni. Na Světové výstavě v Paříži dokonce prezentoval hotovou hlavu Sochy svobody. Místo, kde nakonec bude, bylo jasné a konstrukci pro celou monumentální ikonu vytvořil známý inženýr Gustave Eiffel.

Kompletní dílo bylo tedy odhaleno 28. října 1886. Dlouhý příběh měl svůj konec a dodnes se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek USA.

Zajímavosti k Soše svobody:

Každoročně do ní udeří až 600 blesků

Původní barva byla více načervenalá

Velikost boty Sochy svobody je 879 cm

Celkové náklady na sochu a podstavec se vyšplhaly na 500 tisíc dolarů

Každoročně (pokud není pandemie koronaviru) sochu navštíví 3,2 milionu návštěvníků

Zdroj: nps.gov, history.com

