Termíny pro podání daňového přiznání se krátí. Zapomnětlivcům hrozí až statisícové pokuty

Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 tisíc korun, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

To znamená, že daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 50 tisíc korun, ale vykazuje daňovou ztrátu.

Lhůty pro podání daňového přiznání

Podle zákona se daňové přiznání podává nejpozději tři měsíce po uplynutí zdaňovacího období. Pro rok 2023 je základní lhůta stanovena do 2. 4. 2024. Pro daňové přiznání podané elektronicky jsou to 4 měsíce, tj. do 2. 5. 2024, lhůta 6 měsíců je pak stanovena pro daňové poradce a advokáty. V takovém případě lze podat daňové přiznání do 1. 7. 2024.

Pokud poplatník zemře, osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 3 měsíců od smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti. Tuto lhůtu nelze prodloužit.

Jak podat daňové přiznání?

Můžete zajít osobně na finanční úřad nebo můžete využít webové stránky Finanční správy. V takovém případě musíte však daňové přiznání podat způsobem, se kterým zákon spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Pokud má daňový subjekt datovou schránku, je povinen takové podání činit pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu zveřejněným správcem daně. OSVČ, které tak neučiní, mohou dostat pokutu ve výši 1 000 Kč. Pravděpodobně jde o snahu minimalizovat vytížení finančního úřadu, a to zejména pak přepážek, v náročném období. Je to také jeden z důvodů, proč byly povinně zřizovány datové schránky.

Daňové přiznání pak podáváte na územní pracoviště finančního úřadu místně příslušného poplatníkovi. To se řídí u fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu nebo adresou hlášeného místa pobytu cizince. Pokud nelze takto určit, využije se adresa, kde se fyzická osoba převážně zdržuje.

Slevy na dani a zvýhodnění

Vypočtená daň se snižuje o základní slevu ve výši 30 840 Kč na poplatníka a dále o slevu ve výši 24 840 Kč na manžela, pokud ten nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč. Pokud je manželovi přiznán průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva na dani na dvojnásobek. Dále lze za tento rok uplatnit také základní slevu na invaliditu, slevu na držitele průkazu ZTP/P, slevu na studenta nebo slevu za umístění dítěte.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU. Na první dítě je to 15 204 Kč, na druhé pak 22 320 Kč, na třetí a každé další 27 840 Kč.

Co se stane, když daňové přiznání nepodáte?

Pokud nepodáte daňové přiznání v řádném termínu, hrozí vám pokuta. A to 0,05 % za každý další den prodlení z vyměřené daně a 0,01 % za každý další den prodlení z vyměřené daně, pokud jste ve ztrátě. Pokud stihnete podat daňové přiznání měsíc po termínu, může vám finanční úřad snížit penále za pozdní podání až na polovinu.

Existují však určité stropy, které nastavil sám finanční úřad a jsou dané příslušným zákonem. Minimální výše pokuty, kterou můžete obdržet, je 500 Kč, maximální pak 300 000 Kč. Poplatník je navíc vždy finančním úřadem vyzván, aby přiznání podal a daň zaplatil, a tím svou chybu napravil. A to zejména proto, že cílem je, aby byl přehled podán, a nikoliv aby byla sankcí tato povinnost narovnána.

Podání přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny

Pokud jste podali daňové přiznání ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, je nejzazší termín pro podání přehledu na ČSSZ 2. 5. 2024 . Pokud podává OSVČ elektronicky po 1. 4. 2024 , pak je termín 3. 6. 2024 . Pokud podává přiznání daňový poradce, pak platí, že přehled je nutno podat do 1. 8. 2024 . Nedoplatek je pak splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl přehled za rok 2023 podaný.

. Pokud podává OSVČ elektronicky po , pak je termín . Pokud podává přiznání daňový poradce, pak platí, že přehled je nutno podat do . Nedoplatek je pak splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl přehled za rok 2023 podaný. Termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu je v případě elektronického podání stanoven na 3. 6. 2024, pokud za OSVČ zpracovává přiznání daňový poradce, pak je to 1. 8. 2024. Pokud není OSVČ povinna podat daňové přiznání, pak je lhůta do 8. 4. 2024, pro ostatní platí standardní termín 2. 5. 2024.

