Truchlící vdovec Babis: Zbavil života matku své dcery i štěně. Policii pomohly v odhalení pravdy chytré hodinky

Policii do domu hrůzy na předměstí Athén přivolal v květnu roku 2021 sám manžel, v tu chvíli již nešťastný a zhroucený vdovec, jakmile se mu prý podařilo dostat se k telefonu. Podle jeho výpovědi nemohl nic dělat, jen zděšeně přihlížel neštěstí, které se v domě stalo. Tři ozbrojení lupiči podle jeho verze vtrhli do domu, jeho i dvacetiletou manželku svázali a dožadovali se hotovosti. Sebrali prý deset tisíc eur a ve chvíli, kdy jeden z nich namířil pistoli na malé dítě, odhodlala se Caroline k odporu, což ji mělo stát život. S takovou verzí podle Dailymail tedy od počátku policisté pracovali.

Pochybnosti se dostavily rychle

Brzy se ale začalo zdát, že ne všechno, co o patnáct let starší manžel Babis Anagnostopoulos vypověděl, je pravda. Žena měla na sobě v okamžiku smrti chytré hodinky, které nejenže měří, ale také ukládají například záznamy o změně v tepové či dechové frekvenci. Stanovit přesný okamžik smrti tak nebylo vůbec složité. Jak uvádí například server Manchester Evening News, vyšetřovatele zarazily rozpory mezi „výpovědí“ techniky a jediného přímého svědka události. Zdálo se, že se všechno přece jen odehrálo docela jinak, jak zmiňuje i zpravodajství Mirror.

Všechno bylo jinak

Podivné okolnosti nabývaly na síle a zanedlouho se ze zkroušeného vdovce začal stávat podezřelý číslo jedna. Netrvalo to ani měsíc a okouzlující pilot vrtulníku, zničený vraždou své ženy, se jevil v docela jiném světle. Ukázalo se, že už několik týdnů před smrtí se Caroline zoufale snažila utéct ze společné domácnosti, svého manžela se bála a chtěla se i s dcerou dostat do bezpečí.

Osudová noc, osudová hádka

To se jí bohužel nepodařilo. Osudné noci navíc došlo mezi partnery k prudké hádce, kterou Babis vyřešil po svém. V první chvíli šlo možná o zatmění mysli a vření prudké jižanské krve, ale jeho další počínání už jevilo jasné známky promyšleného chování.

Chtěl být jen druhou obětí

Babis se po vraždě svázal a zavolal policii, aby i ze sebe udělal pouhou oběť přepadení. Nic moc si vlastně nepamatoval, protože prý v průběhu akce zloduchů omdlel. Jak by pak ale mohl tak dobře popsat, co se stalo jeho manželce? Jenomže Babis šel ve své konstrukci do ještě větších detailů. Aby svoje slova o přepadení ještě více podpořil, neváhal ani oběsit milované štěně své již bezmocné ženy. Ano, lupiči by psa možná odstranili, aby je neprozradil… Tak chladnokrevně uvažoval.

Byly v tom i drogy

Proč vlastně k takové tragédii došlo? Podle Carolinina otce byl Babis zapleten do obchodu s drogami, které převážel na svých cestách vrtulníkem. Bohužel ale neudržel jazyk za zuby, své ženě vše vyzradil a ona to rozhodně nepřijala s pochopením. Rozhodovala se o odchodu od manžela, jenomže to on rozhodně nemohl potřebovat. Riziko prozrazení a trestu od ostatních členů gangu bylo moc velké. A tak se rozhodl, snad i v afektu, jednat.

Holčička je v bezpečí

Soud, ke kterému později došlo, ohodnotil jeho chladnokrevné počínání sedmadvaceti lety za mřížemi a malou holčičku, která jedné tragické noci přišla vlastně o oba dva rodiče, nyní vychovávají Carolinini rodiče. Podle názoru soudu by se neměla do rodiny svého násilnického otce již nikdy dostat.

Zdroj: autorský článek

