Tygr sežral dřevorubce, moc toho z něj nezbylo. Zvíře si ho našlo v dost intimní chvíli

Zvíře muže pravděpodobně napadlo na toaletě a odvleklo ho do lesa. Na místě se našly jak stopy tygra ussurijského, tak to, co zbylo z dřevorubce, píše web Daily Star. Těchto největších kočkovitých šelem světa žije ve volné přírodě už jen zhruba 700, objevují se v Rusku, Číně a v Severní Korei. S velkou dávkou černého humoru se tak dá říct, že Michail Shabaldin měl vlastně velké štěstí, že na majestátního obra narazil.

Dřevorubci mají stále strach

Po dřevorubci stále ještě probíhá pátrání. Ovšem je jen velmi malá naděje, že by byl živý. „Tygři jsou zde viděni často,“ řekl jeho kamarád. Dřevorubci prý sice mají konkrétně v této oblasti ze setkání se zvířaty strach, ale žádné zbraně na ochranu nenosí.

Ředitel centra tygrů ussurijských Sergey Aramilev doplnil, že se šelmy vyhýbají lidem. „Dělat závěry o tom, co se pohřešované osobě stalo, je ještě příliš brzy. Na místě je skupina vyšetřovatelů. Tygři se obvykle snaží lidská obydlí obejít, protože se člověka bojí.“

Útočí jen výjimečně

Aramilev zároveň přiznal, že zranění nebo hlad mohou i tygra donutit k útoku na "dvounohé tvory". Takové zvíře je pak většinou vypátráno. „Experti následně určí, jaký bude jeho další osud.“

Jisté je, že nejde o žádného domácího mazlíčka. Hmotnost tygra ussurjského dosahuje 100–306 kilogramů, v zajetí se může dostat až na váhu kolem 400 kilo.

