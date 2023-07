Účastníci letošní StarDance se již představili. Už dnes si můžeme tipnout vítěze tohoto ročníku

Kdo ze známých osobností se letos objeví na tanečním parketu? Stejně jako v minulých letech to budou jak sportovci, tak i herci a zpěváci. Premiérou tohoto ročníku je ale účast manželského páru Adamczykových, kteří se tak na čas stanou soupeři. Stane se vítězem celé soutěže jeden z nich? Nebo překvapí muž, který pekl pro samotnou anglickou královnu Alžbětu II., cukrář Josef Maršálek? Dost možná se jako vynikající tanečník projeví také některý ze soutěžících vyšší věkové kategorie, mezi které v tomto roce bude patřit (s omluvou) třeba herec David Prachař. A jak to bude s herečkou Ivanou Chýlkovou, která dostala za tanečního partnera bývalého porotce Jana Tománka?

Jsme teprve na začátku

Soutěž zatím ještě ani nezačala, budoucí soupeři mohou jen trénovat základní kroky a nacvičovat kreace, kterými ohromí diváky a hlavně tříčlennou porotu ve složení Zdeněk Chlopčík, Renata Drexler a Richard Genzer. My si ale už dnes můžeme tipnout, která z osobností odejde po posledním díle tohoto ročníku z parketu ověnčena vavříny. Zkusíte se také trefit do černého? Třeba to vidíte stejně jako ostatní, možná máte docela jiný názor, to ostatně můžete zjistit v naší malé anketě.

Kdo tedy letos vlastně soutěží?

Mladá herečka Darija Pavlovičová je již – i přes svůj nízký věk – držitelkou ocenění za nejlepší ženský herecký výkon v soutěži 48 Hour Film Projekt i ceny z Trinity Film Festivalu. Diváci – zvláště ti malí – ji mohou znát třeba jako princeznu Hanku, kterou ztvárnila v pohádce O léčivé vodě. V soutěži bude mít oporu v tanečníku Dominiku Vodičkovi, který již provázel vítězku desáté řady Veronikou Khek Kubařovou a v minulém ročníku také Terezu Černochovou.

Jméno Josefa Maršálka v Česku proslavila Alžběta II., tedy sama britská královna. Cukrářova mediální hvězda začala stoupat hlavně poté, co se vrátil z Velké Británie, kde po určitou dobu pracoval i pro obchodní dům Harrods. Jeho dezerty se tak dostaly až na britský královský stůl. S cukrem, moukou a vajíčky to tedy umí dobře, jak si ale poradí s tanečním parketem a známými melodiemi? Snad mu v tom pomůže zkušená Adriana Mašková, která již dovedla k vítězství Jana Cinu a tančila i s Miroslavem Hanušem.

Zpěvák Richard Krajčo jistě nemá problémy s hudebním sluchem, a tak může být na parketě jako doma. Jak je na tom s pohybovým nadáním, teprve uvidíme. Původně vyučený elektrikář, dnes známý jako lídr hudební skupiny Kryštof nebo jako divadelní i filmový herec, má doma již třetí manželku. Soutěží StarDance jej ale provede tanečnice Dominika Rošková.

Zpěvačku Terezu Maškovou objevila v roce 2018 další televizní soutěž: SuperStar. Zda bude i ve StarDance tak úspěšná, teprve uvidíme. Možná ji k vítězství dovede její taneční partner Daniel Kecskeméti. Ten prý miluje sladké, a tak nemusíme být daleko od pravdy, když se budeme domnívat, že by ve StarDance mohl navázat přátelství s Josefem Maršálkem.

Kajakář a vodní slalomář Vavřinec Hradilek je na medaile a vítězství zvyklý. Čtyřnásobný mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy má k pohybu hodně blízko, není tedy vyloučeno, že se mu bude dařit proplouvat také peřejemi StarDance. Za ruku ho na jeho plavbě bude držet učitelka latinskoamerických tanců Kateřina Bartuněk Hrstková, pro kterou bude letošní účast v této show také premiérou.

Stále krásnou Ivu Kubelkovou v minulosti proslavil jak titul první vicemiss v roce 1996, tak později i několikaletý vztah s hokejistou Jaromírem Jágrem. Moderátorka a herečka má již taneční zkušenosti ze soutěže Bailando, kde se probojovala do finále. Tentokrát se o její taneční přípravu postará Martin Prágr, kterého již známe z minulých ročníků, kde soutěží provázel Gabrielu Koukalovou a v roce 2021 také Simonu Babčákovou.

Herec David Prachař (syn Ilji Prachaře a otec Jakuba Prachaře) si na parket odskočí z divadelních prken. Objevuje se v Národním divadle, ve Viole i na dalších scénách. Jeho první manželka Dana Batulková se již ve StarDance také objevila, a dokonce v roce 2008 zvítězila. Jeho druhá žena, herečka Linda Rybová, již v minulosti jakoukoliv účast v podobných projektech kategoricky odmítla. Vybojuje tentokrát zlato právě David Prachař po boku zkušené tanečnice Zuzany Dvořákové Šťastné?

Měla herečka Ivana Chýlková štěstí, nebo smůlu? Když přijímala nabídku účasti ve StarDance, jistě netušila, že se jejím tanečním partnerem stane bývalý porotce Jan Tománek. V případě tohoto páru se tedy můžeme pravděpodobně těšit i na vtipné slovní přestřelky s jeho bývalými kolegy, kteří zůstali i pro tento rok v roli hodnotitelů.

Mladý herec Marek Adamczyk to nebude mít v soutěži jednoduché. Mezi ostatními soupeři, s nimiž se popere o vítězství, se totiž objeví i jeho vlastní manželka. On si ale na taneční parket každý týden přivede jinou tanečnici, a to Lenku Noru Návorkovou, která v minulém ročníku tančila s Miraem Navrátilem a devátou řadu dokonce – spolu s charismatickým hercem Jiřím Dvořákem – vyhrála. Přinese štěstí také svému letošnímu tanečníkovi?

Manželku zmiňovaného herce Evu Adamczykovou mají sportovní fanoušci možná stále ještě v paměti spíše pod jejím dívčím příjmením Samková. Vynikající snowboardistka nyní na pár týdnů vymění prkno za parket a nechá se vést tanečníkem Jakubem Mazůchem třeba až do finále. Jak budou vypadat souboje manželského páru? I na to se můžeme už dnes těšit.

Jak vidíte šance jednotlivých párů? Troufnete si už dnes odhadnout, koho budeme na tanečním parketu vídat nejdéle? Zkuste to, třeba bude vaše intuice správná…