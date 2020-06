Unikněte horku a dešti: Jeskyně Nedamy a Klemperka překvapí, podle Cinibulka zde žili troglodyté

Obliba skalních bytů ve zdejším kraji je opravdu velmi vysoká. V oblasti Kokořínska se dokonce podle některých pramenů obydlí číslovala a platila se z nich domovní daň. Tvrdil to například Josef Bedřich Cinibulk, český učitel, vlastenec a propagátor turistiky na Kokořínsku. Mohlo tomu tak být třeba u jednoho bytu ve Lhotce, který byl do skály vytesán někdy kolem roku 1900 a ještě v roce 1982 se v něm dokonce celkem pohodlně bydlelo.

Chce to i trošku odvahy

Samotné jeskyně Nedamy a Klemperka, ke kterým vedou od Kokořína značené turistické trasy, jsou s určitou dávkou odvahy poměrně snadno přístupné. O Nedamech již zmíněný pan Cinibulk říkal, že to mohla být doupata pravěkých lidí - troglodytů. Během třicetileté války se v nich ukrývali místní před nájezdy švédských vojsk.

Nálezy střepů keramických nádob, které jsou z období 13. - 16. století, a na nejvyšším místě skály ještě dnes patrné čtvercové základy hradní věže vás dovedou k názoru, že tu stával poměrně rozsáhlý skalní hrádek.

Na Nedamy se dostanete po zelené turistické trase, od Doliny pod hradem Kokořín jsou vzdálené 1,6 km. Přímo pod Nedamy je u silnice situované tábořiště U Splávků, kde se dá v pohodě zaparkovat autem nebo klidně i postavit stan a přespat.

V současnosti je možno průrvou mezi skalami vystoupat po vysekaných schůdkách do zachovaných jeskynních místností a dokonce také nahoru na plošinu. Právě z ní je neopakovatelný výhled na hrad Kokořín. V 8. století tu bývalo staroslovanské hradiště.

Klemperka je dostupná složitěji

Jedná se o uměle vysekaný skalní systém, který najdete západně od hradu Kokořín, a to nedaleko vesnice Truskava v Šemanovickém dole. I Klemperka má ale svou pověst. Získala jméno po loupežníku Klemperovi, který se prý v jejích útrobách ukrýval někdy počátkem 19. století a později měl být zabit kousek od Truskavy sedláky z Vysoké.

Existuje ale jiná pověst, která praví, že měla být s Truskavou spojena tajnou chodbou. Bájná chodba ale nejspíše neexistuje. V letech 1998-2000 došlo k čištění spodní místnosti jeskyně prostřednictvím Správy CHKO, která byla značně zanesena naplaveným jílem. Díky tomu byl objeven utajený vchod z údolí, ale po chodbě ani stopy. Spodní vchod tak byl zazděn.

Pokud se tedy chcete do jeskyně dostat, budete muset vystoupat do výšky 5 metrů po žebříku a nebo po vysekaných schodech úzkým komínem - ideální pro všechny, kteří mají rádi trochu adrenalinu. Z terasy je pak přístup do horní místnosti, odkud dále vedou schody do spodního patra.

