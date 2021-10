V Karibiku objevili obrovskou bestii, vše zachytili na video. Horor Anakonda dostává reálné rozměry

Dělníci objevili tohoto velikána na ostrově Dominika v Karibiku. Had byl tak veliký, že se uchýlili k poněkud netradičnímu způsobu jeho přemístění. Nakonec se rozhodli obrovského plaza přemístit jedním ze stavebních strojů.

Dokonce i poté, co ho dělníci vyzdvihli do maximální výše, dosahovalo jeho tělo, k překvapení všech, až na zem.

Tuto neuvěřitelnou podívanou se jim podařilo zachytit na video a stali se tak celebritami na sociální síti TikTok, kde jejich husí kůži nahánějící snahy vidělo 79 milionů lidí.

Na snímku lze vidět, jak se jeho obrovská hlava po chvíli natahuje směrem nahoru k lopatě bagru. Na řidiče ale naštěstí nedosáhl.

Tamní pracovníci na hada narazili náhodou při čištění části deštného pralesa.

Zvíře prý bylo tak obrovské, že na to, aby s ním pohli, bylo potřeba nejméně tří dospělých mužů. Jeden dělník dokonce zarytě tvrdil, že to snad ani není had, ale „dinosaur“.

„To vypadá na nějaký světový rekord,“ okomentoval děsivý nález další z nich. Není jasné, jaký druh hada byl na nahrávce zobrazen, ale je známo, že na Karibských ostrovech žije mimo jiné také hroznýš královský, který dorůstá obrovských rozměrů. V dospělosti může dosahovat až 4 metrů, což odpovídá velikosti velikána na videu.

Zdroj: Daily Star

