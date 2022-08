V pátek nastává úplněk ve Vodnáři: Vše, v co jste dosud věřili, bude podrobeno zkoušce. Přináší ale píli i peníze

V pátek 12. 8. 2022 přesně ve 3:35 vstoupí Měsíc do své plné síly a přinese úplněk ve Vodnáři. Otevře nejen brány hojnosti a zahojí finanční rány, upřednostní také na malou chvíli kariéru před rodinou. Nikoliv však v negativním slova smyslu.

Výzvy, touhy i překážky

Právě píle a velká motivace, kterou vám rodina dává, vás vyšvihne ve vašich cílech tam, kde jste kdy ani nedoufali, že budete. Znamená to ale, že musíte některá svá přesvědčení přehodnotit a přestat se obklopovat lidmi, kteří vám z energie akorát ubírají.

Tento úplněk bude o výzvách a touhách splnit si vše, co se ve vašem srdci skrývá. Odbourá strach, který vám našeptává, že něco nemůžete, a zahalí vás do takové příjemné a bezpečné bubliny, kde dáte hlavně sami na sebe.

Úplněk ovlivní dolní končetiny

Budete hýřit originálními nápady, kterými je Vodnář pověstný, zároveň bude vaše inteligence na maximu. Pokud potřebujete absolvovat důležitá obchodní jednání, právě během úplňku by vám to mělo jít nejlépe. Co vás spolehlivě rozčílí, je pokrytectví a lež. Vodnáři mají sklon k lehkomyslnosti, tak si dejte pozor, jaká rozhodnutí tentokrát činíte.

Úplněk bude mít tentokrát velký vliv na nohy, zejména pak lýtka, kotníky a achilovky. Pokud jste milovníci běhání, během úplňku byste si měli dát přeci jen oddych. Během úplňku byste se měli vyhnout lékařským zákrokům, zejména těm chirurgickým. Toto doporučení plyne ze zvýšené citlivosti těla v tomto období.

Dovolte si zpomalit

Během vodnářské plné Luny si dovolte zpomalit a uvažte, co vám v životě skutečně přináší radost. Čas bude totiž také na rozhovor s partnerem, který vás v posledních týdnech neposlouchal vůbec. Ponorka a dusná atmosféra, která se linula celým domovem, se konečně vytratí.

Už za pár dní vstoupí Slunce také do znamení Panny, což bude znamenat silné zaměření se na finance a práci. Tím se celé působení nynějšího úplňku ještě umocní. Znamená to však příležitost, běžte si pro ni!

Zdroj: rexter.cz, horoscope.com

