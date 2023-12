V roce 2024 nás čekají hrozné věci, lidé budou umírat. Slavná věštkyně ukázala na konkrétní události

Trend katastrof souvisejících s vodou, který začal ve stávajícím roce, bude podle Lisy Paron pokračovat i v roce 2024, vidí například celou řadu katastrof na moři. „Hovořím zejména o kontaminovaných a otrávených vodních zdrojích, čistá voda se stane zase o něco vzácnější, cennější, a tím pádem i dražší,“ vysvětluje věštkyně.

V roce 2024 lze také podle předpovědi očekávat horší počasí s vysokými objemy srážek, povodněmi a rekordním množstvím sněhu. „Počínaje únorem 2024 se začnou dít velké změny v názorech společnosti, což ovlivní společnost na následujících dvacet let.“ Také prý budou přijaty zákony a provedeny změny, které ženám zajistí s muži větší rovnost.

Další globální pandemie

Tím to ale zdaleka nekončí. „Také mám pocit, že bude více nemocí, kterých se lze obávat,“ říká s tím, že zřejmě půjde o další globální pandemie. „Vidím také více hlášených případů nežádoucích reakcí na farmaceutické léky, vakcíny i zanedbanou lékařskou péči.“ Pravděpodobně tím narážela na to, že ani vakcíny chránící proti covidu nebyly pro některé lidi zárukou života.

Předpověď se týká i olympijských her v Paříži a profesionálního sportu obecně, stejně jako soutěží krásy. Podle Paron už nebudou moci osoby, které se narodily jako muži a rozhodnou se změnit si pohlaví, soupeřit s jinými ženami. Mohlo by totiž dojít ke změnám v pravidlech a transgender komunita bude soutěžit mezi sebou, aby bylo vše spravedlivé. Olympiáda a další akce by tak mohly mít soutěže mužů, žen a transgender osob.

Opakování minulosti

Sociální sítě jako Facebook, Twitter a Instagram by mohly upadnout v nemilost, ztratit mnoho sledujících a čelit vážným problémům. „Také se zastaví úpadek kultury, nebudeme se tolik snažit přepisovat historii, nebudeme se vysmívat někomu, kdo je starší nebo naopak mladší. Jenže to vytvoří nové problémy místo toho, aby to lidi sblížilo.“

Potíže budou se stále silnějším trestáním lidí za jejich odlišné názory, a proto se budou opakovat potíže a hrůzy, které už jsme v minulosti prožili. Zkrátka proto, že nejsme schopni se poučit a děláme neustále stejné chyby.

Více slunečních bouří

Bude to možná souviset i s tím, jak moc jsme závislí na technice, což se nám v roce 2024 častěji vymstí. „Dojde ke zrychlení a nárůstu geomagnetických slunečních bouří ovlivňujících lidi a elektroniku po celém světě,“ má jasno věštkyně.

Jedna z těchto bouří pak bude tak silná, že vyřadí elektrické sítě, satelitní a internetovou komunikaci a může vyvolat skutečné fyzické požáry. Pravděpodobně zemře hodně lidí a budou značné škody na ekonomice. No, vyhlídky to nejsou dobré. Snad to ale nějak zvládneme.

Zdroje: redakce, medium.com, Instagram

