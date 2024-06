Vědci objevili viry, které mohou stát za vyhynutím neandertálců. Teď je chtějí obnovit. Je to rozumné?

Proč vyhynuli předci dnešního člověka a můžeme se z toho nějak poučit? To jsou otázky, které by nás měly budit ze spaní. Zvláště poté, kdy byly nalezeny viry staré více než padesát tisíc let. Právě ty totiž pravděpodobně zdecimovaly neandertálce. Odborníci by je chtěli „oživit“. Kdo ví, jestli je to rozumný nápad.