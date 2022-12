Velký horoskop financí na rok 2023: Kdo si koupí nový dům a koho povýší?

Beran (21. 3. - 20. 4.)

V roce 2023 vás čeká velmi lukrativní pracovní nabídka, která pro vás zároveň bude významným výstupem z komfortní zóny. Rozhodování nebude jednoduché, pokud ten krok ale nakonec uděláte, nebudete litovat. Otevře vám to dveře k dalším příležitostem, stejně tak k cestovatelským snům, které jsou pro vás teď velmi intenzivní.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

V novém roce se zaměříte na spoustu věcí, které pro vás nebudou primárním zdrojem rychlých financí, dají vám ale velké zkušenosti. Žádné velké ztráty vás nečekají, do oka se vám ale dostane několik zajímavých dlouhodobých investic. Obecně se vám ale bude dařit bez značných výkyvů.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Můžete očekávat finanční stabilitu, kterou přinese možné povýšení. Zdá se, že už jste o něj dlouho usilovali a konečně si toho v první polovině roku váš šéf všimne. Do teď jste byli spíše členem velkého týmu, teď se ale dostanete na výsluní. Velké výdaje, které očekáváte se změnou bydlení, zvládnete s přehledem. Nápomocný vám bude partner, případně nová láska, kterou v nadcházejících měsících poznáte.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Zdá se, že skutečně toužíte po luxusu, nezbývá vám na něj ale potřebné množství financí. To by se ale v novém roce mělo změnit. Pokud máte svůj vlastní byznys, budete muset nejdříve investovat potřebné finance do rozvoje, aby se vám to ve druhé polovině roku vrátilo i s vytouženým ovocem. Dejte si pozor na podvodná jednání, mohlo by se kolem vás objevit spoustu pomocníčků, kteří budou ale myslet jen na svůj vlastní prospěch.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Hvězdy vám v tomto roce nedoporučují, abyste se pouštěli do riskantních transakcí. Pokud třeba toužíte koupit nemovitost, nejdříve byste si měli dobře spočítat, zda vám takovou koupi vaše možnosti dovolí. Spočítejte si náklady na pojistky i poplatky kolem, ať se nedostanete do tísně. Pokud ale vaše záměry nepodceníte a uchopíte je správně, máte šanci, že zažijete velkou hojnost, a to nejen finanční. Dařit by se vám mělo i ve velkých rozhodnutích, jako je svatba či založení rodiny.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Po celý rok 2023 se budete těšit z velmi dobré finanční situace. Dařit se vám bude také v práci, ve které jste si vybudovali v minulém roce silnou pozici. Dokonce to vypadá, že se stává takřka nenahraditelným zaměstnancem, kterého se rozhodne vedení velmi slušně ohodnotit, aby jim někam neutekl. Vaše pozice je velmi dobrá, držte si ji.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Ačkoliv jste si v minulém roce mysleli, že se nemůžete mít lépe a musíte se s nastalou situací smířit, nový rok vás ale přesvědčí o opaku. Někdo vám nabídne novou práci, do toho ale asi nepůjdete. Raději budete budovat svou kariéru tam, kde jste. A dobře uděláte. Finance, které získáte, vám pomohou k velkým příležitostem, na které byste si nikdy dřív nedovolili pomyslet.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Vaše možnosti, jak vydělat více peněz, se znásobí, pokud si připustíte, že si dobro skutečně zasloužíte. Dokud budete předpokládat, že bohatství je jen dílem náhody a štěstí, nemůžete získat, po čem toužíte. Váš životní standard se zvýší, až se rozhodnete udělat ten hlavní krok, který vám teď zbývá. Sami jistě víte, co byste měli změnit.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

V minulém roce vás finance velmi trápily. To se ale s novým rokem změní. Nejen, že byste mohli získat pracovní místo někoho z vedení ve vaší firmy, dokonce dostanete až zarážející mzdový výměr, který vás skutečně překvapí. Ve skutečnosti ale nejde o žádnou náhodu. Vaše ustavičná práce a píle bude konečně ohodnocena. Příjmy a výdaje se konečně vyrovnají, navíc vám ještě zůstanou prostředky na vytoužené cestování.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

V novém roce se mohou vyskytnout menší rizika, zároveň ale také výzvy, které vás budou skutečně lákat. Přestaňte stále dumat nad tím, že jste obětí špatné finanční situace a udělejte kroky, kterými ji změníte. V oblasti podnikání se bude Kozorohům velmi dařit, někteří tak v tomto roce opustí svá stabilní zaměstnání a trochu zariskují. Už na podzim si ale budete jistí, že se vám to opravdu vyplatilo. Vypadá to, že přijdete s inovativním nápadem.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Tento rok je váš! Rozjedete vlastní byznys, udržíte si i další přivýdělky, a dokonce byste mohli koupit nemovitost. Čeká vás k tomu ale dlouhá cesta, která bude vyžadovat vaši iniciativu. Musíte si svůj čas lépe zorganizovat, ujasnit si priority a cíle. Zkuste si vytvořit tabuli cílů a dejte jim pevné datum, do kdy mají být splněny. Vyburcuje vás to k lepší aktivitě. Čeká vás ale mnoho zahraničních cest a báječného poznávání.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Druhá polovina roku je ideální pro změnu bydlení. Nebude to pro vás nejlevnější, podpoří to ale vaši domácí pohodu, která teď pokulhává. To vám dá i prostor na to, abyste si ujasnili myšlenky a konečně přemýšleli o pasivním příjmu. Už dlouho myslíte na to, že byste potřebovali více zdrojů peněz. Jejich vydělávání pro vás tento rok nebude problém. Hvězdy vám přejí v kreativním oboru.

