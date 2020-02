Věřil, že je země placatá. Zemřel při startu podomácky vyrobené rakety

Při pokusu o start podomácku vyrobené rakety na parní pohon zemřel v Kalifornii muž, který se chtěl dostat do vesmíru proto, aby dokázal, že Země je plochá. Čtyřiašedesátiletý dobrodruh Mike Hughes přezdívaný Šílený Mike nepřežil krátký let svého stroje, s nímž chtěl tentokrát vyletět do výšky 1500 metrů. Loni se mu podařil testovací let do výšky 600 metrů.