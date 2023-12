Vrah v kostýmu Santy řádil s plamenometem, tajemná smrt malé královny krásy je dodnes záhadou

Byl zrovna Štědrý den a v kalifornském městečku Covina vrcholila vánoční atmosféra. Lidé se v tuto dobu setkávají u rodinného stolu, obdobně tomu bylo v domě na 1129 East Knollcrest Dr, kde probíhala party, které se účastnilo 25 lidí. Hosté se zjevně dobře bavili, krom rodiny tady byli i přátelé. Půl hodiny před půlnocí někdo zaklepal na dveře. Bušení nejspíš nebo příliš silné, v hluku zábavy zaniklo. Jediný, kdo jej uslyšel, byla osmiletá dívenka. Šla a otevřela dveře a za nimi čekal... Santa Claus.

Nadšení v její tváři vystřídala hrůza, muž v kostýmu Santy vytáhl zbraň a po malé dívce vystřelil. V domě propukl chaos. Lidé se v hrůze snažili utéct, krvelačný Santa se pokoušel zasáhnout každého. Krom zbraně svíral v ruce balíček – dárek v červeném staniolu. Začal jej rozbalovat, zatímco lidé kolem něj utíkali a křičeli. V krabici se ukrýval kompresor, Santa jej nastartoval a začal kropit místnost a zbylé hosty, kterým se nepodařilo utéct, jakousi tekutinou. Byl to benzín, jak se později ukázalo. Podle závěrů policie poté benzín zapálil, nejspíš světlicí. Co ovšem neočekával, to byla exploze jeho kompresoru.

Teror, který rozpoutal, netrval dlouho, ale měl děsivé následky. V místnosti zemřelo devět lidí, podlehli střelným zraněním a uhořeli. Policie začala vše vyšetřovat, rozeběhlo se pátrání po pachateli, který se již na místě činu nenacházel. Později jej dostihli, schoval se v domě svého bratra. Byl objeven ve sklepě, svlékl se z kostýmu a spáchal sebevraždu. Identifikovali jej jako Bruce Parda. Postupně se jim před očima začala objevovat vražedná skládanka, ve které figurovala žárlivost.

Hlavním terčem útoku byla jeho exmanželka Sylvie a její rodina. Touha po pomstě za to, že jej opustila a začala nový život, dohnala Bruce k šílenému nápadu. Jelikož byl kutil, upravil si kompresor na rozprašovač, zabalil jej jako dárek s mašlí a vydal se na svou šílenou misi. Tento případ se stal předlohou pro film Silent Night z roku 2012.

Záhadná smrt JonBenét Ramsey

V Americe nenajdete jediného člověka, který by se v životě nesetkal se jménem JonBenét Ramsey. Případ se odehrál v roce 1996, ale není ještě uzavřen a pravidelně se o něm mluví ve sdělovacích prostředcích. Příběh šestileté dětské miss, dcery milionáře, začal ve městě Boulder v Coloradu. Na Boží hod se manželé Ramseyovi vraceli v noci domů z vánočního večírku. Jejich dům byl velký, měl 16 místností.

Otec uložil malou JonBenét do postele a vše bylo v pořádku. Ráno si šla její maminka Patsy udělat snídani, bylo 5 hodin a paprsky vycházejícího slunce osvítily kus papíru na schodišti. Zvedla jej a zděsila se. Okamžitě běžela do pokoje své dcery, ten ale ke své hrůze našla prázdný. Onen papírek byl vyděračský dopis, ve kterém únosce požadoval tučnou sumu za navrácení jejich dcery, a to v konkrétních bankovkách, pisatel mluvil v množném čísle a hlásil se k jakési politické povstalecké skupině SBTC. Tohle je popis událostí, tak jak je vylíčili Ramseyovi. Manželé zalarmovali policii, všichni poté prohledávali jejich prostorný dům, ale po malé Jon nebylo ani vidu, ani slechu.

Tragická nehoda, nebo vražda?

Policie nainstalovala odposlouchávací zařízení do telefonu Ramseyových, podle dopisu únosce měli čekat na instrukce, kam peníze donést. Nikdo nezavolal, žádné instrukce nepřišly ani dopisem. O pár hodin později znovu prohledávali dům a otec John Ramsey našel tělo nebohé dcery zabalené do bílé deky ve vinném sklípku. Byla svázaná, kolem krku měla utáhlý kabel, ruce byly obvázané stužkou. Znalci konstatují, že smrt malé Jon nastala škrcením, byla však také v bezvědomí v důsledku úderu předmětem do hlavy.

Policii byli hned od začátku Ramseyovi podezřelí, tou dobou bylo hodně sněhu a kolem domu se nenašly žádné cizí stopy. Vyšetřovatelé chtěli obvinit Ramseyovy ze smrti jejich dcery v důsledku zanedbání péče, ale nenašli dost důkazů. Ramseyovi svou vinu důrazně popřeli, ačkoliv vždy odmítli test na detektoru lži, a v rámci vyšetřování si kladli některé nestandardní podmínky. Manželé také byli obviněni z maření stíhání neznámé osoby. Patsy Ramsey zemřela na rakovinu v roce 2006, John se nechal slyšet, že jej celý případ zruinoval finančně i psychicky. Vyšetřování stálé probíhá.

