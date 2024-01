Vražda, která se nestala? Mrtvý muž v obleku s psaním v tajné kapse je noční můrou policistů

Kriminalisté u muže nenašli peněženku ani doklad totožnosti, všechny štítky z jeho oblečení byly odstřiženy. Logicky tak pojali podezření, že nešlo o nenásilnou příčinu smrti, a nejprve pracovali s teorií, že byl otráven. Pitva ale neodhalila žádné stopy jedu. Odstartovala tak jedna z největších záhad světové kriminologie, která policistům dodnes nedá spát.

Po měsících přišla naděje

Když vyšetřovatelé nenajdou pas nebo jiné doklady, zaměří se na otisky prstů, které mají oběť identifikovat. V tomto případě se tak ale nestalo, muž nebyl v žádném registru. Dali tedy fotografii do novin a doufali, že někdo chlapíka pozná. Stále totiž neměli sebemenší tušení, o koho se jedná. O čtyři měsíce později, když už nikdo ani nedoufal, přišel zvrat, který měl do případu konečně vnést více světla.

Detektivové totiž našli skrytou kapsu, kterou měl všitou na vnitřní straně kalhot. Uvnitř kapsy byl srolovaný kus papíru ze vzácné knihy zvané Rubáiyát of Omar Khayyám, na kterém bylo napsáno „Tamám Shud“, což znamená „skončilo to“. Po dalším měsíci bezvýsledného pátrání se úřady rozhodly muže pohřbít bez identifikace. Byl však nabalzamován pro pozdější „použití“ a z jeho tváře byl vytvořen odlitek v podobě busty.

Kód, který měl vše vyřešit

O osm měsíců později vešel na policejní stanici muž. Tvrdil, že těsně poté, co bylo tělo nalezeno, našel kopii Rubáiyátu v zadní části svého auta, které nechal zaparkované poblíž Somerton Beach. Nemyslel na to, dokud si o pátrání nepřečetl v novinovém článku. Část poslední stránky knihy byla odtržená a odpovídala kousku papíru, který byl nalezen v kalhotách neznámého muže. Uvnitř knihy bylo telefonní číslo a jakýsi podivný kód.

Číslo zavedlo vyšetřovatele k ženě jménem Jessica Thompson, která žila poblíž. Během rozhovoru byla velmi vyhýbavá, a dokonce tvrdila, že omdlí, když jí ukázali odlitek tváře mrtvého. Nicméně popřela, že by ho znala. Řekla však, že vzácnou knihu prodala muži jménem Alfred Boxall. Bohužel pro detektivy Alfred Boxall byl v té době stále živý a stále měl kopii Rubáiyátu, kterou mu Jessica prodala.

Takže objevený kód byl nakonec zcela k ničemu a do případu přinesl ještě větší záhadu. Dodnes není jasné, kdo byl muž nalezený na pláži, a je velmi pravděpodobné, že se to už nikdy nedozvíme. Byla to vražda? Sebevražda? Nešťastná náhoda? Kdo ví.

Zdroje: redakce, parade.com, theguardian.com

