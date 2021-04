Vražda kvůli ledničce. Žena nakupovala přes facebook a skončila s nožem v těle

Denis Williamsová byla rodinou prohlášena za nezvěstnou 4. dubna poté, co nepřišla domů z nákupu obyčejné ledničky, kterou si vyhlédla přes oblíbenou aplikaci na sociální síti facebook. O tom, že Marketplace používá dnes každý druhý, aby se zbavil přebytečných věcí či nějaké nové získal, nikdo nemůže pochybovat. Na to, že by se mohlo jednat o velmi nebezpečné místo, by pomyslel asi málokdo.

Hádka o cenu

Když se Denise nevrátila domů a nebrala telefon, rodina začala být nervózní. Někteří příbuzní však věděli, kam měla namířeno. Policie z Geistown Borough v Pennsylvánii ji nakonec našla v bytě muže, který zmíněnou ledničku prodával. Díky informacím ze sociální sítě a mapování cesty jejího telefonu se dostali na místo činu, ale už bylo pozdě.

Policie uvedla, že se po objevení těla pachatel k činu přiznal. Ženu zabil kuchyňským nožem poté, co se s ním začala o ceně ledničky dohadovat. Celou tuto tragickou událost uzavřel místní koroner s tím, že se Denis pokoušela při útoku marně bránit.

Nákup přes hojně využívaný Marketplace tak mnohdy nemusí být jen praktický, ale jak ukazuje příklad z USA, i nebezpečný. Vždy si tak dávejte pozor, u koho nakupujete, nemůžete totiž tušit, kdo vám otevře dveře.

