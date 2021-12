Vraždila, loupila, přesto je dnes celebritou. Černá vdova promluvila, Jiří Kajínek je proti ní beránek

Babička, která dnes žije spořádaným a klidným životem, už v roce 2019 vydala otevřenou zpověď o svých zločinech v londýnském East Endu. Linda Calvey odhalila detaily ze svých divokých let a připustila, že je teď pro ni vše tak "surrealistické".

Přezdívku Černá vdova si vysloužila proto, že žádný muž, který se po jejím boku objevil, nepřežil. Poté, co byla v roce 1990 uznána vinnou za vraždu svého milence Ronnieho Cooka, skončila na osmnáct let ve vězení. Stala se nejdéle "sloužící" vězeňkyní ve Velké Británii.

Neumím si představit, že jsem to dělala

Její začátky kariéry zločince byly jako vystřižené z hollywoodského trháku. Nejprve byla řidičkou při loupežných přepadeních. „Ohlížím se zpět a přemýšlím, zda jsem to opravdu byla já. Je to jako koukat na život někoho jiného, nedokážu si představit, jak jsem mohla dělat takové věci,“ kroutí dnes hlavou paní Calvey.

Přiznává, že dnes by v obchodě ani neukradla sladkosti, a nerozumí prý tomu, jak mohla vykrádat banky a obrněné vozy. „Strašně jsem se bála, že půjdu do vězení. Přesto jsem to dělala. Věděla jsem, že zatčení je součást mé práce.“ Poprvé ji zákon dostihl poté, co její první manžel Mickey Calvey byl během zpackané loupeže střelen do zad policistou.

Stále tvrdí, že tuto vraždu nespáchala

Černá vdova převzala gang, což podle ní bylo celkem snadné. „Vždycky jsem vycházela lépe s muži než se ženami. Po smrti Mickeyho bylo přirozené, že jsem nastoupila na jeho místo. Všichni mi projevili náležitý respekt.“ V roce 1985 byla na sedm let odsouzena za ozbrojenou loupež, odpykala si polovinu trestu.

Osmnáct měsíců poté přišel zlom, kdy byl smrtelně zraněn její milenec Cook. Porota Lindu shledala vinou na základě toho, že zaplatila zabijákovi Dannymu Reecovi 10 000 liber za jeho vraždu. Ten měl ale prý zpanikařit a poslední ránu měla vypálit Calvey. Ve vězení přišla o svatbu své dcery, narození vnoučat a dalších krásných věcí.

Sériová vražedkyně neměla šanci

Ovšem nebyla by to ona, kdyby si okamžitě po nástupu za mříže nezjednala respekt. Setkala se tam se sériovou vražedkyní Myrou Hindley. „Když jsem ji viděla poprvé, vrazila jsem jí facku. Bála jsem se, co udělá, ale byla to opravdu hrozná osoba. Jiná cesta nebyla,“ vzpomíná Linda s tím, že jí pomohla její reputace Černé vdovy a ženy k ní začaly vzhlížet jako k někomu, kdo je může chránit.

Jednou z věcí, které Lindu ve vězení šokovaly, byl počet sebevražd a sebepoškození. „Jednou jsem se musela starat o ženu, která si odřízla kus tváře talířem, dokud nedorazila zdravotní sestra. Bylo to hrozné.“ Některé ženy byly podle ní nejen viníky, ale také oběťmi.

Je to život plný smutku a bolesti

V roce 2008 se Calveyová vrátila z vězení, přestěhovala se na předměstí východního Londýna a znovu našla lásku. S podnikatelem v důchodu Georgem Caeserem se nakonec vzali. Své dráhy zločince dnes lituje. „Komukoli, kdo uvažuje o podobném životě, bych řekla, ať to nedělá. Jen zřídka se to vyplatí a je to život plný smutku a bolesti.“

Poté, co vydala knihu vzpomínek, se nyní obrací k fikci. První román The Locksmith vypráví příběh matriarchy zločinu. A i když mezí ní a Lindou jsou jisté paralely, podle ní je většina knihy fiktivní. Nutno říct, že kritiky jsou zatím velmi dobré. „Psaní mi dalo novou chuť do života. Konečně dělám něco, na co může být má rodina hrdá.“

Zdroj: Daily Star

