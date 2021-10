Vyhrál jackpot, utratil miliony za bujaré večírky a prostitutky. Co se dělo dál, je nepochopitelné

Mickey Carroll (38) zíkal v roce 2002 obrovské množství peněz, bylo mu tehdy pouhých 19 let a nečekaně nabyté bohatství zkrátka nezvládl. V ten samý moment byl čerstvě zasnoubený se Sandrou Aiken.

Dvojice se ale v roce 2008 rozvedla, Sandra ho obvinila z toho, že ji podváděl, a také se jí nelíbilo, že celé své jmění utrácí za drogy a alkohol.

„Mickey si myslel, že je lepší než všichni ostatní, protože měl peníze a obklopil se podivnými lidmi,“ řekla Sandra v roce 2009. „Odešla jsem od něj, protože všechno utrácel za drinky a drogy a podváděl mě s prostitutkami.“

Nakonec ale všechny šokovali

Někdejší vítěz loterie se se svou bývalou manželkou Sandrou, která ho před deseti lety opustila, minulý týden oženil znovu. Peníze, drogy, alkohol a prostitutky upadly v zapomnění.

„Stalo se to velmi rychle, okamžitě se do sebe znovu zamilovali a teď jsou opravdu šťastní. Na to, co se stalo v minulosti, se zapomnělo,“ vyjádřil se k celé situaci Mickeyho blízký přítel.

Mickey sice nakonec skončil bez peněz a dokonce i bez domova, ale alespoň znovu získal svou životní lásku.

