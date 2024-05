Z Dity nebudou mít Rusové žádnou radost. Česká houfnice nové generace v ukrajinských službách

Právě země tulipánů se rozhodla nakoupit pro Kyjev od ČR devět houfnic Dita. Jak informuje web Defence Industry Europe, Ukrajina potřebuje přímo urgentně posílit mimo jiné na poli kolových houfnic.

Potenciál Dity je velký

O zakázce informoval nizozemský velvyslanec v ČR Daan Huisinga, nicméně hodnota kontraktu zůstává alespoň prozatím utajena. Zároveň bude pro Ditu Ukrajina válečným testovacím polem, kde se v ostrém boji vyzkouší její schopnosti. Jisté je, že český výrobce Excalibur Army má bohaté zkušenosti s vývojem tohoto typu zbraňových prostředků.

I když také Slovensko dodalo Ukrajině osm kusů své houfnice Zuzana, můžeme konstatovat, že český protějšek ten slovenský ve všech ohledech zastiňuje – v palebné síle, ochraně posádky či mobilitě. Excalibur Army má za sebou modernizaci české houfnice Dana, která dostala název M2, a tyto zkušenosti přenesla do vývoje nejmodernější současné kolové houfnice Dita ráže 155 mm.

Vysoká míra automatizace i programovatelná munice

Výrobce se soustředil na několik hlavních aspektů při vývoji houfnice – vysokou míru automatizace, flexibilitu, velmi dobrou průchodnost terénem, ochranu posádky a moderní systém řízení palby. Dita je schopná pálit rychlostí 6 ran za minutu, jak uvádí web Defense Mirror, a používat rovněž programovatelnou munici. Dostřel činí 39 km.

Dita je integrována s podvozkem společnosti TATRA, je osazena motorem o výkonu 300 kW. Houfnice může vyvinout na silnici rychlost 90 km/h a má i výbornou průchodnost složitým terénem.

Ochrana posádky jako klíč k úspěchu

Ochrana posádky je pak podstatným aspektem, na němž si výrobce Dity dal skutečně záležet. Klimatizovaná kabina stroje je vyrobena ze silného pancíře, který například ochrání posádku před střepinami dělostřeleckých granátů, a poskytuje dále dostatečný komfort. Posádka pak nemusí ani kabinu během ostré akce opouštět, a to díky automatickému nabíjení. Jak uvádí výrobce, „hlavní předností je ovládání zbraně, které je zajištěno pouze dvoučlennou obsluhou z kabiny.“ A to je velká výhoda, protože se šetří lidská síla. Když si to srovnáme například se starší houfnicí DANA, tu obsluhuje pět lidí, francouzskou houfnici CAESAR tři až pět mužů.

Od začátku války byla Ukrajina v dělostřeleckých prostředcích oproti Rusku v citelné nevýhodě. Dita znatelně zvýší její kapacity na tomto poli, poskytne takovou zbraň, která je novou generací dělostřeleckých systémů, jež se vyrovná ruským moderním protějškům, nebo je v určitých ohledech také předčí.

